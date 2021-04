ATP Barcellona e Belgrado: Il programma completo delle Semifinali

ATP Barcellona

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [11] Jannik Sinner vs [2] Stefanos Tsitsipas

2. [1] Rafael Nadal vs [4] Diego Schwartzman OR [6] Pablo Carreno Busta (non prima ore: 16:00)

3. [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Kevin Krawietz / Horia Tecau

ATP Belgrado

1. Ariel Behar/ Gonzalo Escobarvs [WC] Ivan Sabanov/ Matej Sabanov2. [1] Novak Djokovicvs [3] Aslan KaratsevOR(non prima ore: 17:00)3. [LL] Taro DanielOR Federico Delbonisvs