Fabio Fognini si difende: ” Mi sono comportato male molte volte, ma oggi ero calmo”

Fabio Fognini è stato squalificato questo pomeriggio nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona, per aver, secondo l’ATP, insultato un giudice di linea che ha segnalato un fallo di piede. Il 33enne italiano ha assicurato dopo l’incontro di non aver fatto nulla di male.

“Ho pagato per qualcosa che non ho fatto. Non ho fatto nulla di male. Mi sono comportato male molte volte, ma oggi ero molto calmo. Devo esaminare cosa posso fare per difendermi da questa situazione perché è qualcosa che non mi è mai successo prima nella mia vita.

Ovviamente non stavo giocando il mio miglior tennis oggi, lui tirava vincenti da tutte le parti. Stavo cercando di combattere fino in fondo.

Mi conoscete e io conosco me stesso. Non mi metterò qui a dire che sono bravo ragazzo o qualcosa del genere. Tanti si sono lamentati durante la mia carriera del mio comportamento in campo, ma oggi stavo semplicemente provando a raddrizzare la partita combattendo fino alla fine.

E mi sono visto togliere la possibilità di lottare senza che mi meritassi di essere trattato così. Questa storia non finisce qui. Ho fatto di peggio nella mia carriera e non sono mai stato squalificato. E tutta la vicenda è stata gestita in maniera pessima “.

“Non ho insultato nessuno, certamente quando sono incazzato, come oggi, le parolacce volano, come volano a tanti altri. Ma oggi evidentemente me l’hanno voluta far pagare. Potevano darmi un penalty point, come mi è capitato tante altre volte, ma mi hanno tolto la possibilità di giocare“.

Fognini ora giocherà in Portogallo, dove la prossima settimana gareggerà nell’edizione 2021 del Millennium Estoril Open.