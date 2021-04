ITF Oeiras e Antalya: I Main Draw

ITF OEIRAS(Por 25k terra)

[1] Xiyu Wang vs TBD

Simona Waltert vs TBD

Raluca Georgiana Serban vs TBD

[16] Marie Benoit vs TBD

[10] Natalija Kostic vs TBD

Gabriela Ce vs Diane Parry

Ana Filipa Santos vs TBD

[5] Mandy Minella vs TBD

[3] Anhelina Kalinina vs TBD

Federica Di sarra vs Maryna Zanevska

Lea Boskovic vs Cristiana Ferrando

[13] Chihiro Muramatsu vs TBD

[11] Na-Lae Han vs TBD

Beatriz Haddad maia vs Elizabet Hamaliy

Conny Perrin vs TBD

[17] Eva Guerrero alvarez vs TBD

[8] Julia Grabher vs TBD

Marina Bassols ribera vs TBD

Matilde Jorge vs TBD

[12] Isabella Shinikova vs TBD

[15] Rebecca Marino vs TBD

TBD vs TBD

Su Jeong Jang vs TBD

[4] Giulia Gatto-monticone vs TBD

[6] Chloe Paquet vs TBD

Sofya Lansere vs Diana Marcinkevica

Carolina Meligeni Rodrigues Alves vs Francisca Jorge

[9] Marina Melnikova vs TBD

[14] Reka-Luca Jani vs TBD

Seone Mendez vs TBD

Lucia Bronzetti vs Paula Ormaechea

[2] Kurumi Nara vs TBD

In attesa…..