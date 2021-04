Masters 1000 Monte Carlo: Prima vittoria in carriera in un torneo 1000 per Stefanos Tsitsipas

Primo 1000 in carriera per l greco

Al terzo tentativo Stefanos Tsitsipas è finalmente riuscito a conquistare il suo primo Masters 1000 in carriera. Il 22enne greco si è imposto nel torneo di Monte Carlo grazie al successo in finale su Andrey Rublev (8), battuto con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 12 minuti di partita.

Il greco è partito subito forte, con tre game consecutivi nel primo set, grazie ad un break nel secondo gioco.

Tsitsipas concedeva poi solo un punto nei restanti tre turni di battuta conquistando senza problemi la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set sull’1 pari Stefanos toglieva, dal 40-15, il servizio al tennista russo apparso oggi molto falloso.

Sul 5 a 3 poi Tsitsipas si ripeteva con un nuovo break e alla prima palla match a disposizione conquistava il primo Masters 1000 in carriera per 6 a 3.

Per Tsitsipas si tratta del sesto titolo in carriera nel circuito ATP, mentre il russo ha subito la terza sconfitta su 11 finali, la prima in un 1000.

ATP ATP Monte Carlo Tsitsipas S. Tsitsipas S. 6 6 Rublev A. Rublev A. 3 3 Vincitore: Tsitsipas S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Rublev A. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Rublev A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Rublev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-15 2-0 → 3-0 Rublev A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3 Aces 11 Double Faults 060% (28/47) 1st Serve 56% (30/54)86% (24/28) 1st Serve Points Won 80% (24/30)68% (13/19) 2nd Serve Points Won 33% (8/24)0% (0/0) Break Points Saved 0% (0/3)9 Service Games Played 920% (6/30) 1st Serve Return Points Won 14% (4/28)67% (16/24) 2nd Serve Return Points Won 32% (6/19)100% (3/3) Break Points Converted 0% (0/0)9 Return Games Played 979% (37/47) Service Points Won 59% (32/54)41% (22/54) Return Points Won 21% (10/47)58% (59/101) Total Points Won 42% (42/101)