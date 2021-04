Challenger Salinas: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Salinas – Main Draw

(1) Uchiyama, Yasutaka vs Van Rijthoven, Tim

Mansouri, Skander vs Dougaz, Aziz

Chappell, Nick vs Ortega-Olmedo, Roberto

Aragone, JC vs (6) Celikbilek, Altug

(3) Gomez, Emilio vs Casanova, Hernan

(WC) Hidalgo, Diego vs Qualifier

Sels, Jelle vs (WC) March, Antonio Cayetano

Qualifier vs (5) Barrios Vera, Marcelo Tomas

(8) Quiroz, Roberto vs Ugo Carabelli, Camilo

Qualifier vs Qualifier

Uchida, Kaichi vs Menendez-Maceiras, Adrian

De Jong, Jesper vs (4) Eubanks, Christopher

(7) Moriya, Hiroki vs Sekiguchi, Shuichi

Alvarez, Nicolas vs (WC) Jarry, Nicolas

Orlov, Vladyslav vs Tirante, Thiago Agustin

King, Kevin vs (2) Tabilo, Alejandro

(1) Diaz Acosta, Facundovs (WC) Rojas, Juan DiegoBrymer, Gagevs (6) Takahashi, Yusuke

(2) Villanueva, Gonzalo vs Corwin, Felix

(WC) Zederbauer, Alexander vs (7) Mejia, Nicolas

(3) Gengel, Marek vs (WC) Suarez, Omar

Perchicot, Matthieu vs (5) Lock, Benjamin

(4) Gonzalez, Alejandro vs Panta, Jorge

(PR) Wang, Tak Khunn vs (8) Poljak, David

Central – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Alexander Zederbauer vs [7] Nicolas Mejia

2. [3] Marek Gengel vs [WC] Omar Suarez

3. [1] Facundo Diaz Acosta vs [WC] Juan Diego Rojas

Cancha 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Gonzalo Villanueva vs Felix Corwin

2. Matthieu Perchicot vs [5] Benjamin Lock

3. [4] Alejandro Gonzalez vs Jorge Panta

Cancha 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Tak Khunn Wang vs [8] David Poljak

2. Gage Brymer vs [6] Yusuke Takahashi