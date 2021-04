ATP 250 Belgrado: Il Tabellone di Qualificazione. Gianluca Mager testa di serie n.1

ATP 250 Belgrado – Tabellone Qualificazione

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Arthur Rinderknech vs [5] Yuichi Sugita

2. [WC] Marko Miladinovic vs [8] Taro Daniel

3. [WC] Hamad Medjedovic vs [6] Daniel Elahi Galan

4. [3] Roberto Carballes Baena vs Damir Dzumhur

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Joao Sousa vs Brandon Nakashima

2. [1] Gianluca Mager vs Benjamin Bonzi

3. [2] Facundo Bagnis vs Evgeny Donskoy

4. Jozef Kovalik vs [7] Francisco Cerundolo