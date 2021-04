Masters 1000 Monte Carlo: Finale tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev

Stefanos Tsitsipas, testa di serie più alta rimasta in corsa dopo le premature eliminazioni di Novak Djokovic (1) e Rafael Nadal (3), si è agevolmente qualificato per la finale del Masters 1000 di Monte Carlo.

Il greco ha sconfitto con un chiaro 6-2 6-1 in soli 69′ il soprendente britannico Daniel Evans (33), il quale nei turni precedenti aveva estromesso dapprima proprio Djokovic e poi il belga David Goffin (11). Tsitispas non ha sbagliato praticamente nulla, visto che ha concesso un solo break al suo avversario, mentre ne ha firmati cinque.

In finale, Stefanos Tsitsipas se la vedrà con il russo Andrey Rublev, che dal canto suo ha sconfitto il norvegese Caspeer Ruud in due set: 6-3 7-5, grazie in particolare ad una bella rimonta nella seconda frazione dove – dopo aver perso due volte il servizio – si è trovato in svantaggio per 2-4. Per Rublev, vincitore di ben quattro ATP 500 la scorsa stagione e uno quest’anno (Rotterdam), si tratterà della prima finale in un Masters 1000.

ATP ATP Monte Carlo Evans D. Evans D. 2 1 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 6 6 Vincitore: Tsitsipas S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Evans D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Evans D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Evans D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Evans D. 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Evans D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Evans D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Evans D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1