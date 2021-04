Daniel Evans attacca Lorenzo Musetti: ” Non ha buone maniere, dovrebbe impararne qualcuna”

Daniel Evans è stata la grande notizia del giorno dopo aver battuto Novak Djokovic e raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Monte Carlo.

Tuttavia, al britannico è stato chiesto cosa avesse fatto di diverso rispetto alla sconfitta subita contro Lorenzo Musetti a Cagliari, dopo la quale è stato pesantemente criticato dall’italiano. La sua risposta è stata dura.

“Lui ha giocato molto bene e io non sono stato abbastanza bravo quel giorno. Non ho approfittato dei match point, ma questo fa parte del tennis. Ma lui non ha buone maniere, dovrebbe impararne qualcuna. Il modo in cui ha parlato dopo la partita è stato vergognoso perché ha detto cose su di me che erano irrispettose. Se si scuserà gli risponderò, ma preferisco ora di non parlare di lui in questa conferenza stampa”.