Masters 1000 Monte Carlo: Fabio Fognini centra i quarti di finale

Fabio Fognini conquista i quarti di finale nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

L’azzurro ha sconfitto questo pomeriggio negli ottavi di finale il serbo Filip Krajinovic classe 1992 e n.37 ATP, con il risultato di 62 76 (1) dopo 1 ora e 28 minuti di partita.

Ai quarti di finale sfiderà uno tra Carreno Busta o Ruud.

Primo set: Fognini in un attimo si portava sul 4 a 1 grazie ai break nel terzo e quinto gioco.

Sul 5 a 2 l’azzurro impegnato a servire per il set, dal 40-15, mancava le prime due palle set ma al terzo tentativo e dopo aver piazzato un bel vincente incrociato di rovescio sul 40 pari portava a casa la frazione per 6 a 2, mettendo a segno sula palla set un diritto vincente dopo una buona prima di servizio,.

Secondo set: Fabio sotto per 2 a 5, recuperava il break nel nono gioco quando brekkava il serbo a 30 che commetteva sulla palla break un errore di diritto.

Si andava al tiebreak e qui Fognini dominava l’avversario che dopo aver vinto il primo punto subiva un parziale di 7 punti consecutivi (complici anche i diversi errori di Filip nel tiebreak), con il n.2 d’Italia che chiudeva set e match per 7 punti a 1.

ATP ATP Monte Carlo Fognini F. Fognini F. 6 7 Krajinovic F. Krajinovic F. 2 6 Vincitore: Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Krajinovic F. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Krajinovic F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Krajinovic F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Krajinovic F. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Krajinovic F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Krajinovic F. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Krajinovic F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Krajinovic F. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Krajinovic F. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Krajinovic F. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1 Aces 11 Double Faults 053% (31/58) 1st Serve 63% (42/67)81% (25/31) 1st Serve Points Won 55% (23/42)63% (17/27) 2nd Serve Points Won 60% (15/25)0% (0/1) Break Points Saved 63% (5/8)10 Service Games Played 1045% (19/42) 1st Serve Return Points Won 19% (6/31)40% (10/25) 2nd Serve Return Points Won 37% (10/27)38% (3/8) Break Points Converted 100% (1/1)10 Return Games Played 1072% (42/58) Service Points Won 57% (38/67)43% (29/67) Return Points Won 28% (16/58)57% (71/125) Total Points Won 43% (54/125)