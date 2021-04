Ufficiale: Parma ospiterà un ATP 250 dal 22 al 29 maggio

Italia sempre più presente nel calendario 2021. Dopo il 250 a Cagliari appena andato in archivio (baciato dal successo di Lorenzo Sonego) e l’assegnazione a Torino di una parte delle finali di Davis Cup, oggi è arrivata l’ufficialità di un nuovo torneo ATP 250.

La settimana di “buco” (22-29 maggio) creata dallo slittamento in avanti di Roland Garros sarà occupata dal neonato ATP 250 Emilia Romagna Open. Il torneo si disputerà a Parma presso il President Tennis Club di Montechiarugolo, “con il forte sostegno della Regione Emilia Romagna” (come si legge sulla nota pubblicata dal sito ATP).

Il torneo sarà organizzato da MEF Tennis Events, già presente in Italia (e non solo) con molti eventi Challenger.

Nella presentazione, il Presidente della regione Bonacini ha affermato: “Siamo onorati di ospitare questo appuntamento, che ribadisce la centralità dell’Emilia-Romagna per gli eventi sportivi. Un risultato importante, soprattutto in un momento come questo, nel quale non abbassiamo la guardia contro la pandemia, rafforzando il contrasto al virus soprattutto con la campagna vaccinale, che stiamo estendendo sempre di più. Ringrazio gli organizzatori per questa nuova opportunità, che ci permette di dare un nuovo segnale di fiducia attraverso lo sport, per noi strategico per valorizzare il territorio. Proprio ieri abbiamo presentato il Gran Premio di Formula uno dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy a Imola, il prossimo fine settimana. Gli eventi sportivi parlano un linguaggio che avvicina le persone ovunque e puntano lo sguardo al futuro”.

Marcello Marchesini, presidente di MEF tennis events, ha aggiunto: “È un orgoglio per noi aver ripagato in maniera straordinaria la fiducia dimostrata dalle istituzioni ed in particolare dalla Regione Emilia-Romagna. Siamo partiti con un torneo ATP Challenger 80 nel 2019 e dopo soli tre anni ci apprestiamo ad organizzare un torneo ATP 250: un’impresa storica”.

Marco Mazzoni