Torino ospiterà due gironi delle finali Coppa Davis, incluso quello dell’Italia

L’ITF ha ratificato una modifica al formato delle Finali di Coppa Davis, già dall’edizione di quest’anno. I 6 gironi saranno suddivisi in tre città: Madrid (che continuerà ad ospitare anche due quarti di finale, semifinali e finale), Innsbruck e Torino. Nel capoluogo piemontese, anche un quarto di finale.

Gli incontri a Madrid saranno organizzati alla Madrid Arena, mentre le altre due sedi saranno la Olympia-Halle di Innsbruck e il Pala Alpitour a Torino.

L’aspetto più stuzzicante della faccenda, è che a questo punto l’Italia disputerà il suo girone in casa, dal 25 al 29 novembre. Infatti in Piemonte si giocheranno il gruppo D, con Croazia, Australia, Ungheria; ed il gruppo E, composto da Italia, Colombia e Stati Uniti. Inoltre si giocherà a Torino anche il quarto di finale tra le vincenti dei due gruppi.

Per quest’anno, quindi almeno nel girone (e si spera ai quarti) tornerà la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico la più antica competizione a squadre tennistica.

Dichiara Albert Costa, direttore delle finali di Davis: “Siamo molto felici di portare le Davis Cup Finals a Innsbruck e Torino. Entrambe le città hanno presentato candidature importanti che non solo promettono un’esperienza di livello mondiale per tifosi e giocatori, ma includono anche misure stringenti per garantire la sicurezza sanitaria del pubblico. Era fondamentale individuare due città europee che fossero anche ben collegate con Madrid e che offrissero condizioni di gioco simili, per consentire una transizione agevole ai giocatori che arriveranno qui dalle altre sedi. Con la conferma delle tre città, stiamo lavorando a pieno ritmo per offrire il miglior evento possibile nel 2021”.

Madrid Arena, Madrid (ESP)

Group A: Spain, Russian Tennis Federation (RTF), Ecuador

Group B: Canada, Kazakhstan, Sweden

Quarter-finals: Winner Group A v group runner-up; Winner Group B v group runner-up

Semi-finals and final

Olympia-Halle, Innsbruck (AUT)

Group C: France, Great Britain, Czech Republic

Group F: Serbia, Germany, Austria

Quarter-final: Winner Group C v Winner Group F

Pala Alpitour Arena, Turin (ITA)

Group D: Croatia, Australia, Hungary

Group E: USA, Italy, Colombia

Quarter-final: Winner Group D v Winner Group E

Marco Mazzoni