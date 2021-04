A giugno si giocherà un torneo professionistico sull’erba di Gaiba, in Veneto

L’International Tennis Federation (ITF) ha pubblicato un aggiornamento del calendario del circuito Future per quanto concerne i mesi di giugno e luglio. La stagione tennistica in Italia sarà aperta, a partire dal prossimo 7 giugno, da un evento… sull’erba (naturale) outdoor: a Gaiba, piccolo paese della provincia di Rovigo (conta poco meno di 1.000 abitanti), si disputerà infatti un torneo internazionale da $15.000 di montepremi.

Al Tennis Club Gaiba, dove nelle passate stagioni si sono sempre disputate prestigiose manifestazioni a livello Open con la partecipazione di numerosi giocatori presenti nelle classifiche mondiali (in tanti hanno utilizzato i campi anche in preparazione a Wimbledon, visto che nel nostro Paese i terreni in erba naturale sono una rarità), arriverà per la prima volta il tennis professionistico. Il complesso, nato nel 2012, può vantare ben quattro campi in erba all’aperto.

Quello di Gaiba risulta essere, al momento, l’unico torneo Future della stagione in programma sull’erba.