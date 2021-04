Clamoroso errore del Giudice di Sedia nel match tra la nostra Gatto Monticone e Astra Sharma (Video)

C’è stata una madornale svista da parte del giudice di sedia a inizio terzo set nel match disputato tra la nostra Giulia Gatto Monticone e l’australiana Astra Sharma nel primo turno del torneo di Bogotà.

Sharma si trovava avanti quando il punteggio era 1-1 e 0-30, con l’azzurra al servizio. Dopo un colpo lungo della Monticone, il giudice di sedia è andato a controllare il segno e ha confermato la decisione assegnando all’australiana il punto del teorico “0-40”, ma questo era solo teorico perchè al ritorno Castro annunciava a sorpresa il punteggio sbagliato di 30-15 in favore della piemontese, sbagliando clamorosamente.

Il gioco è proseguito senza nessuna protesta e Sharma ha messo in rete una risposta di rovescio. “40-15” ha detto l’arbitro, ancora nessun cenno di chiarimenti dalle tenniste.

L’azzurra sbagliava poi col dritto, “40-30”. Infine, durante un palleggio sulla diagonale sinistra, Sharma metteva lungo il proprio colpo e lì l’arbitro chiamava il game per la sua avversaria e per la prima volta l’australiana ha accennato ad una protesta. Poi al cambio di campo ha chiesto delle conferme del punteggio che non sono arrivate.

Alla fine l’australiana dopo quell’episodio ha perso altri 4 game e anche la partita per 6 a 1.

Disastrous umpiring as @astrasharma isn't given the break of serve she deserved. Umpire calls score as 30-15 when it should have been 0-40 and from there it's one big mess. pic.twitter.com/OzXvqqkiOP — The Overrule (@theoverrule) April 6, 2021