Ranking WTA: Stati Uniti con 35 giocatrici in Top-250, Italia al dodicesimo posto

Dominio totale degli Stati Uniti nel ranking WTA di singolare: analizzando esclusivamente le prime 250 posizioni della classifica mondiale, si registra la presenza di ben trentacinque (35!) giocatrici statunitensi. Ventinove di queste trentacinque si trovano in Top-200; restringendo il cerchio, sono 17 le americane in Top-100 e ben nove quelle in Top-50 (Kenin, Serena Williams, Brady, Keys, Riske, Pegula, Anisimova, Gauff, Collins).

A completare il podio delle nazioni più rappresentante in Top-250 ci sono Russia, con 22 giocatrici (9 in Top-100), e Cina, con 13 giocatrici ma appena tre fra le prime cento del mondo. Per trovare l’Italia in questa classifica bisogna scendere sino al dodicesimo posto: sono solo sette le nostre portacolori in Top-250, Giorgi e Trevisan sono le uniche due azzurre in Top-100 mentre allargandoci alla Top-200 vengono comprese anche Paolini, Cocciaretto, Errani e Gatto-Monticone.

STATI UNITI (35): Kenin, S. Williams, Brady, Keys, Riske, Pegula, Anisimova, Gauff, Collins, Rogers, Stephens, Li, Pera, Davis, Brengle, McHale, V. Williams, Townsend, McNally, Ahn, Bellis, Di Lorenzo, Dolehide, Arconada, Lepchenko, Osuigwe, Vickery, Liu, Kiick, Anderson, Lao, Muhammad, Baptiste, Min, Vandeweghe [17 giocatrici in Top-100; 29 giocatrici in Top-200]

RUSSIA (22): Alexandrova, Kuznetsova, Kasatkina, Kudermetova, Pavlyuchenkova, Blinkova, Potapova, Gasparyan, Gracheva, Kalinskaya, Samsonova, Zvonareva, Diatchenko, Rakhimova, Vikhlyantseva, Gasanova, Flink, Melnikova, Savinykh, Komardina, Kan, Zakharova [9 giocatrici in Top-100; 17 giocatrici in Top-200]

CINA (13): Zhang, S. Zheng, Q. Wang, Zhu, Y. Wang, Peng, X. Wang, You, Xun, Lu, Han, Yuan [3 giocatrici in Top-100; 10 giocatrici in Top-200]

ROMANIA (12): Halep, Tig, Cirstea, Begu, Bogdan, Bara, Buzarnescu, Cristian, Ruse, Niculescu, Paar, Talaba [5 giocatrici in Top-100; 10 giocatrici in Top-200]

AUSTRALIA (11): Barty, Tomljanovic, Stosur, Inglis, Sharma, Cabrera, Hon, Ar. Rodionova, Sanders, Perez, Aiava [2 giocatrici in Top-100; 9 giocatrici in Top-200]

REPUBBLICA CECA (10): Ka. Pliskova, Kvitova, Vondrousova, Muchova, Krejcikova, Strycova, Bouzkova, Siniakova, Kr. Pliskova, Martincova [10 giocatrici in Top-100]

SPAGNA (10): Muguruza, Sorribes Tormo, Badosa, Suarez Navarro, Bolsova Zadoinov, Bucsa, Arruabarrena, Parrizas Diaz, Garcia Perez, Guerrero Alvarez [9 giocatrici in Top-100]

FRANCIA (9): Ferro, Garcia, Mladenovic, Cornet, Dodin, Burel, Parmentier, Paquet, Tan [4 giocatrici in Top-100; 9 giocatrici in Top-200]

GERMANIA (9): Kerber, Siegemund, Petkovic, Friedsam, Korpatsch, Maria, Lottner, Barthel, Gerlach [2 giocatrici in Top-100; 9 giocatrici in Top-200]

UCRAINA (9): Svitolina, Yastremska, Kostyuk, Zavatska, Kozlova, Tsurenko, Kalinina, Snigur, Bondarenko [3 giocatrici in Top-100; 8 giocatrici in Top-200]

BELGIO (8): Mertens, Van Uytvanck, Flipkens, Minnen, Bonaventure, Wickmayer, Benoit, Zanevska [3 giocatrici in Top-100; 6 giocatrici in Top-200]

ITALIA (7): Giorgi, Trevisan, Paolini, Cocciaretto, Errani, Gatto-Monticone, Di Giuseppe [2 giocatrici in Top-100; 6 giocatrici in Top-200]