ATP Cagliari: I risultati del Day 2. Marco Cecchinato vince il derby. Simon elimina Stefano Travaglia che spreca tanto. Domani nessun azzurro in campo in singolare

Avanza al secondo turno Marco Cecchinato, n.93 ATP, finalista nella prima edizione del torneo, che si è aggiudicato per 64 46 63, in due ore e venti minuti, il derby tricolore contro Thomas Fabbiano, n.172 del ranking e in gara con una wild card.

Dichiara Cecchinato: “Erano condizioni difficilissime per me: sono soddisfatto solo per il risultato Non è mai facile giocare un derby. Non riuscivo ad esprimere il mio gioco, a far muovere la palla. Comunque sto lavorando molto bene e sono molto concentrato. Sono pronto a giocare tante partite. Fisicamente sto bene, la stagione è lunga e sono pronto a tornare in alto”.

Al secondo turno Cecchinato affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, n.105 del ranking: “Lo conosco bene, è un avversario duro, soprattutto in queste condizioni. Ogni match comunque è diverso”.

Eliminato Stefano Travaglia, 29enne di Ascoli Piceno n.69 ATP, che è stato superato da Gilles Simon, n.63 del ranking per 6-4 al terzo set.

Da segnalare che Travaglia era stato avanti di un set e di un break.

Simon quindi affronterà al secondo turno Lorenzo Sonego.

Il programma di domani

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Liam Broady vs [5] Jan-Lennard Struff

2. Egor Gerasimov vs Aljaz Bedene

3. [4] Nikoloz Basilashvili vs [Q] Jozef Kovalik

4. Andrej Martin OR Jiri Vesely vs [2] Taylor Fritz (non prima ore: 17:00)

Campo 14 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Treat Huey / Frederik Nielsen vs [3] Matthew Ebden / Divij Sharan

2. Federico Coria / Daniel Evans vs Harri Heliovaara / Denys Molchanov

3. Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori vs [WC] Andrea Pellegrino / Giulio Zeppieri

ATP 250 Cagliari (Italia) – 1° Turno , terra battuta

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Coria vs [6] John Millman



2. Lorenzo Musetti vs Dennis Novak



3. Marco Cecchinato vs [WC] Thomas Fabbiano



4. Gilles Simon vs Stefano Travaglia (non prima ore: 17:00)



5. Guillermo Duran / Guido Pella vs [WC] Jacopo Berrettini / Matteo Berrettini



Campo 14 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Joao Sousa vs [5] Jan-Lennard Struff



2. [Q] Marc-Andrea Huesler vs [Q] Liam Broady



3. [Q] Sumit Nagal vs [Q] Jozef Kovalik



4. Andrej Martin vs Jiri Vesely



1. [1] Marcelo Melo/ Jean-Julien Rojervs Lorenzo Sonego/ Andrea Vavassori

2. [WC] Andrea Pellegrino / Giulio Zeppieri vs Nikoloz Basilashvili / Andre Begemann



3. [PR] Roman Jebavy / Igor Zelenay vs Taylor Fritz / Tommy Paul (non prima ore: 14:30)