Il Serbia Open (ATP 250) si giocherà a porte chiuse

L’annuncio era pressoché scontato, ma ora diventa ufficiale. Il prossimo Serbia Open, ATP 250 di Belgrado, in calendario dal 19 al 25 aprile 2021, si svolgerà senza pubblico. Ad annunciarlo Djordie Djokovic, direttore dell’evento e fratello del numero 1 al mondo.

“Sfortunatamente, quest’anno non ci saranno fan – dichiara Djordie alla televisione serba Nova S – Siamo in una situazione ancora molto difficile con molte persone che contraggono il virus su base giornaliera. È un anno davvero complicato per tutti e le restrizioni hanno provocato anche molti infortuni tra i giocatori. Purtroppo, Borna Coric e Stan Wawrinka hanno dovuto rinunciare al torneo, ma avremo comunque un campo di partecipazione molto forte. Oltre a Novak, ci saranno Dominic Thiem, Gael Monfis e Aslan Karatsev, così come i serbi Filip Krajinovic, Laslo Djere e Miomir Kecmanovic. Molti dei migliori 30 giocatori al mondo saranno qui da noi”.

Nonostante la concorrenza nella stessa settimana dell’ATP 500 di Barcellona (storico evento sul rosso e con montepremi più importante), a Belgrado sono sicuri di riuscire ad allestire un grande torneo, grazie al traino del n.1 Djokovic.

After nine years, Belgrade will once again be the host of the Serbia Open tournament, in which some of the best tennis players in the world will participate. It will be an opportunity for our capital to become the center of great tennis and true values.#SerbiaOpen #SerbiaOpen2021 pic.twitter.com/4ETQYLpHGV

— Serbia Open Official (@SerbiaOpen2021) April 1, 2021