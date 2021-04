Challenger Marbella e Oeiras: Gianluca Mager vince il torneo di Marbella (Video)

Gianluca Mager completa una grande settimana aggiudicandosi il suo quarto titolo challenger in carriera nel torneo di Marbella.

In finale il 26enne sanremese, n.102 del ranking mondiale e quarta testa di serie (ma da lunedì risalirà in top 100 consentendo al tennis italiano di siglare il record di dieci rappresentanti nella top 100), ha battuto in finale e in rimonta per 26 63 62, in poco più di un’ora e tre quarti di partita, lo spagnolo Jaume Munar, n.99 del ranking e terzo favorito del seeding.

Si trattava della quinta finale in questo circuito per Mager: dopo aver perso quella di Milano nel 2018 (sconfitto dal serbo Djere) l’azzurro ha vinto le tre giocate nel 2019, a Coblenza (battendo lo spagnolo Ortega-Olmedo), a Barletta (superando il serbo Milojevic) e a Biella, facendo suo il derby con Paolo Lorenzi, ed ora quella di Marbella.

CHALLENGER Marbella (Spagna) – Finale, terra battuta

1. [4] Gianluca Magervs [3] Jaume Munar

CHALLENGER Oeiras (Portogallo) – Finale, terra battuta

1. [8] Zdenek Kolarvs [WC] Gastao Elias