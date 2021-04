Challenger Split: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Split – Tabellone Principale – Terra rossa

(1) Sousa, Pedro vs (Alt) Zuk, Kacper

Clarke, Jay vs (WC) Serdarusic, Nino

Qualifier vs (SE) Kolar, Zdenek

(PR) Kokkinakis, Thanasi vs (8) Horansky, Filip

(4) Safwat, Mohamed vs Qualifier

Ymer, Elias vs Muller, Alexandre

Vukic, Aleksandar vs (WC) Poljicak, Mili

Tomic, Bernard vs (7) Coppejans, Kimmer

(5) Petrovic, Danilo vs Rosol, Lukas

Domingues, Joao vs Marterer, Maximilian

Bolt, Alex vs Qualifier

Collarini, Andrea vs (3) Ofner, Sebastian

(6) Rola, Blaz vs Popko, Dmitry

(WC) Ajdukovic, Duje vs (PR) Brown, Dustin

Qualifier vs Ilkel, Cem

Haase, Robin vs (2) Polmans, Marc

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Tung-Lin Wu vs [WC] Luka Mikrut

2. [3] Akira Santillan vs [PR] Tak Khunn Wang

3. [4] Lukas Klein vs [WC] Jerko Brkic

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Blaz Kavcic vs [WC] Bozo Barun

2. Matteo Martineau vs [6] Matija Pecotic

3. Sadio Doumbia vs [5] Mirza Basic

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Mick Veldheer vs [7] Uladzimir Ignatik

2. [Alt] Miljan Zekic vs [8] Nerman Fatic