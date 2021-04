Il video della vittoria di Jannik Sinner contro Agut a Miami. Sinner è solo il quarto teenager a raggiungere la finale del torneo di Miami. In precedenza ci sono riusciti solo quelli che poi sono diventati n.1 del mondo (Video)

Jannik Sinner è solo il quarto teenager a raggiungere la finale del torneo di Miami nei 36 anni di storia del torneo. Solo i numeri 1 del mondo del presente e passato come Andre Agassi, Rafael Nadal e Novak Djokovic, hanno raggiunto tale impresa in precedenza.

Dichiara Sinner su questo epidosio: “Unirsi [a questi nomi] è una grande sensazione ovviamente ma, come dico sempre, ho 19 anni. La strada per arrivare a questi grandi nomi è lunga. Non si fa in una settimana di torneo. È un lungo processo per arrivare lì”.