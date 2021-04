Grande Sorpresa a Miami! Hubert Hurkacz batte Tsitsipas dopo essere stato sotto di un set, un break e due palle per il doppio break. Prima semifinale in un 1000 in carriera (Video)

Grande sorpresa a Miami! Hubert Hurkacz sembrava dovesse fare le valigie all’inizio del secondo set, ma ha eseguito una rimonta sensazionale e ha approfittato delle occasioni perse da parte di Stefanos Tsitsipas per assicurarsi la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Il polacco, numero 37 del ranking mondiale, ha compiuto un vero miracolo in una partita che ha avuto alcuni momenti di tensione e anche un punto di penalità per Tsitsipas.

Hurkacz ha battuto il numero 5 del ranking ATP con il punteggio di 2-6, 6-3 6-4, dopo essere stato sotto 6-2, 2-0 e 15-40, ed era al servizio. Fino a quel momento Tsitsipas stava giocando un match quasi perfetto, e si è procurato poi altre due palle break sul 3-3. È stato allora che però le cose sono cambiate per sempre e Hurkacz è salito di livello e non si è più voltato indietro.

L’inizio del terzo set è stato rovinato da una controversia tra il greco e l’arbitro Greg Allensworth. Tsitsipas stava prendendo del tempo per iniziare il terzo set e ha subito lasciato un avvertimento. “Se mi date un time violation , voglio il supervisore in campo”, ha dichiarato . La risposta è stata rapida. “Violazione del tempo, Tsitsipas. Supervisore in campo, per favore e Punto di penalità”, ha detto l’arbitro. L’ellenico è stato ancora in gara fino al 2-2, ha subito il break, ha avuto la possibilità di fare il contro-break nel game successivo ma non ha approfittato e ha finito per perdere la partita.

Per Hurkacz, è una settimana da sogno, dato che era stato nei quarti di finale di un Masters 1000 solo in un’occasione, ad Indian Wells, nel 2019, perdendo contro Roger Federer. Ora, già in semifinale, attende il duello tra Andrey Rublev e Sebastian Korda, che giocano l’ultima partita dei ‘quarti’ questa notte.

ATP ATP Miami Hurkacz H. Hurkacz H. 2 6 6 Tsitsipas S. Tsitsipas S. 6 3 4 Vincitore: Hurkacz H. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Hurkacz H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Tsitsipas S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Hurkacz H. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tsitsipas S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Hurkacz H. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Tsitsipas S. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Hurkacz H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Tsitsipas S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Hurkacz H. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Tsitsipas S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Tsitsipas S. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Hurkacz H. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

15 Aces 71 Double Faults 365% (60/92) 1st Serve 64% (61/96)65% (39/60) 1st Serve Points Won 70% (43/61)53% (17/32) 2nd Serve Points Won 43% (15/35)77% (10/13) Break Points Saved 63% (5/8)14 Service Games Played 1330% (18/61) 1st Serve Return Points Won 35% (21/60)57% (20/35) 2nd Serve Return Points Won 47% (15/32)38% (3/8) Break Points Converted 23% (3/13)13 Return Games Played 1461% (56/92) Service Points Won 60% (58/96)40% (38/96) Return Points Won 39% (36/92)50% (94/188) Total Points Won 50% (94/188)