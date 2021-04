Bublik: “Grazie Novak, ma non sono con la PTPA. È l’ATP che ci garantisce i prize money”

“Non sei umano!!!”, la frase di Alexander Bublik alla stretta di mano con Jannik Sinner ieri ha fatto il giro del mondo. Il russo diventato kazako ieri ha divertito col suo tennis a tutta adrenalina, bizzarro e fantasioso. Una rarità in un’epoca dominata perlopiù da tennisti molto consistenti e regolari.

Nel dopo partita, Bublik oltre a confermare tutta la propria ammirazione per la crescita ed il tennis del nostro Jannik, si è espresso anche sul tema caldissimo della lotta tra ATP e la fronda di giocatori rappresentati della PTPA. Tutti coloro che erano a Miami non sono rimasti indifferenti all’episodio che ha visto protagonista Pospisil in campo, e ancor più coloro che hanno assistito al duro confronto tra il canadese e Gaudenzi, di cui però non conosciamo altri particolari.

Ecco il pensiero di Bublik sulla questione politica nel mondo della racchetta. “Certo, ho visto il video in cui Vasek ha citato il capo dell’ATP o qualsiasi altra cosa. Tuttavia, io non sono con PTPA. Mi spiego, a me piace quello che faccio. Ovviamente, se Novak mi facesse guadagnare di più, non potrei che ringraziarlo, ma non combatterò per questo. Perchè? Alla fine della giornata, è l’ATP ci tiene in vita e paga i prize money, non voglio oppormi perché non vedo nulla per cui Novak o Vasek possano davvero far loro causa. È giusto far sentire il nostro pensiero e difendere i nostri interessi, ma è l’ATP che gestisce il tour e garantisce la nostra sopravvivenza”.

Senza entrare nel merito della questione, è corretto rilevare che dallo scorso agosto, ossia dalla nascita della PTPA, la nuova associazione non ha ancora comunicato niente di ufficiale alla stampa: un vero programma, dei punti su cui intendono focalizzare la propria “battaglia”, nemmeno chi siano di preciso i tennisti che hanno aderito o il loro numero. Solo Djokovic e Pospisil hanno parlato in linea generale dei principi che hanno ispirato la PTPA, restando però molto vaghi su azioni concrete. Addirittura diversi tennisti in attività hanno affermato di saperne ben poco. Forse un po’ più di chiarezza e trasparenza aiuterebbe a capire le dinamiche ed obiettivi che animano il nuovo sindacato tennistico…

Marco Mazzoni