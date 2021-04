Jannik Sinner e il complimento di Bublik. L’azzurro alla fine della partita: “Questo risultato vuole dire tanto, non era facile anche perché è la prima volta che giocavo qui” (con il video della partita)

Bel siparietto alla fine del match tra Sinner e Bublik: “Però tu non sei umano” dice Jannik Sinner ad Alexander Bublik salutandolo sottorete alla fine del loromatch. “Cosa? – gli risponde il kazako – Quello non umano sei tu. Dimostri quindici anni e poi giochi in questo modo. Bravo, ottimo lavoro”.

Dichiara Sinner alla fine della partita: “Questo risultato vuole dire tanto, non era facile anche perché è la prima volta che giocavo qui. Cercherò di giocare anche venerdì il mio miglior tennis perché il torneo non è finito. Anche Dubai era stata una partita strana e stavolta lo è stata ancora di più: lui è uno che si diverte sul campo e che gioca in maniera davvero incredibile. Anche io mi innervosisco ma cerco di nasconderlo…. E comunque sono davvero molto soddisfatto.

È difficile mantenere la concentrazione contro Bublik perché, nel momento in cui pensi di giocare bene, lui fa qualcosa per toglierti il ritmo. Ha un braccio incredibile e penso che sia uno dei ragazzi più talentuosi del Tour. Può fare quello che vuole con la palla. Una partita contro di lui può cambiare molto rapidamente.

I miei guadagni li investo nel tennis, non sono il tipo che butta via i soldi, i miei genitori sono persone che lavorano e da loro ho imparato il valore del denaro”.

Prossimo avversario: “Sono molto felice di giocare un’altra partita qui a Miami. Penso che entrambi [i giocatori] siano molto, molto difficili da affrontare. Con Medvedev sono 0-2 [e] con Roberto ho vinto una partita molto dura a Dubai due settimane fa. Sarà un match molto interessante e penso che mostreranno un livello molto alto questa sera”.