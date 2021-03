Italiani nei tornei ITF: I risultati di Mercoledì 31 Marzo 2021

M15 Sharm El Sheikh 15000 – 1st Round

Matej Galik vs Francesco Vilardo ore 09:30



ITF Sharm El Sheikh M. Galik M. Galik 4 5 F. Vilardo F. Vilardo 6 7 Vincitore: F. Vilardo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Vilardo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Galik 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Vilardo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 M. Galik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Vilardo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Galik 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Vilardo 15-0 30-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Galik 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 F. Vilardo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Galik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-2 → 1-2 F. Vilardo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Galik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Vilardo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Galik 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Vilardo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Galik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Vilardo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Galik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 F. Vilardo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Galik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Vilardo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df df 1-0 → 2-0 M. Galik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

Marat Deviatiarov vs [2] Alessandro Bega 2 incontro dalle 09:30



ITF Sharm El Sheikh M. Deviatiarov • M. Deviatiarov 0 0 1 A. Bega [2] A. Bega [2] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Deviatiarov 1-0 A. Bega 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Deviatiarov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-5 → 0-6 A. Bega 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 M. Deviatiarov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-3 → 0-4 A. Bega 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 M. Deviatiarov 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Bega 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Lorenzo Claverie vs [6] David Poljak Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

Luke Johnson vs Samuel Vincent ruggeri 2 incontro dalle 09:30



ITF Sharm El Sheikh L. Johnson L. Johnson 30 6 4 S. Vincent Ruggeri • S. Vincent Ruggeri 0 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Vincent Ruggeri 0-15 0-30 4-3 L. Johnson 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 L. Johnson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 L. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Vincent Ruggeri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Johnson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Simone Roncalli vs Pawel Cias Non prima delle 13:30



Il match deve ancora iniziare

Volodymyr Uzhylovskyi vs Leonardo Malgaroli Non prima delle 15:00



Il match deve ancora iniziare

[1] Sasikumar Mukund vs Mattia Bellucci 2 incontro dalle 09:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Monastir 15000 – 1st Round

Giorgio Tabacco vs [2] Alen Avidzba ore 10:30



ITF Monastir G. Tabacco G. Tabacco 1 0 A. Avidzba [2] A. Avidzba [2] 6 6 Vincitore: A. Avidzba Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 G. Tabacco 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 A. Avidzba 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-4 → 0-5 G. Tabacco 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 A. Avidzba 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 0-3 G. Tabacco 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 A. Avidzba 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Tabacco 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 A. Avidzba 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 1-5 G. Tabacco 0-15 0-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Avidzba 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Tabacco 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 A. Avidzba 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 G. Tabacco 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Luca Potenza vs [7] Alexander Shevchenko ore 10:30



ITF Monastir L. Potenza L. Potenza 15 3 6 4 A. Shevchenko [7] • A. Shevchenko [7] 0 6 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Shevchenko 0-15 4-2 L. Potenza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 L. Potenza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Potenza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Potenza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-0 → 5-1 L. Potenza 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Potenza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Potenza 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Potenza 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

[5] Riccardo Balzerani vs Alex Barrena Non prima delle 11:30



Il match deve ancora iniziare

M15 New Delhi 15000 – 1st Round

Marco Brugnerotto vs Siddharth Vishwakarma Non prima delle 18:00



ITF New Delhi M. Brugnerotto • M. Brugnerotto 15 3 S. Vishwakarma S. Vishwakarma 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Brugnerotto 15-0 ace 3-4 S. Vishwakarma 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Brugnerotto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Vishwakarma 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 M. Brugnerotto 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Vishwakarma 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 M. Brugnerotto 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 S. Vishwakarma 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

M15 Antalya 15000 – 1st Round

Alexander Weis vs [3] Daniel Michalski ore 11:00



ITF Antalya A. Weis A. Weis 4 0 D. Michalski [3] D. Michalski [3] 6 6 Vincitore: D. Michalski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 A. Weis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-4 → 0-5 D. Michalski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Weis 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Weis 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Michalski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Weis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Weis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Weis 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Weis 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Weis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Matteo Gigante vs S Mert Ozdemir 2 incontro dalle 11:00



ITF Antalya M. Gigante • M. Gigante 0 6 0 S. Ozdemir S. Ozdemir 0 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Gigante 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Ozdemir 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Gigante 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Ozdemir 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Ozdemir 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Ozdemir 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

Flavio Cobolli vs Luca Tomasetto 2 incontro dalle 11:00



Il match deve ancora iniziare

[4] Jacopo Berrettini vs Diego Augusto Barreto sanchez 3 incontro dalle 11:00



Il match deve ancora iniziare

Max Houkes vs Nicolo Turchetti ore 11:00