Holger Rune: “Djokovic è il giocatore più completo che abbia mai visto. Sinner e Musetti grandi lavoratori”

Holger Vitus Nodskov Rune, classe 2003 e numero 317 della classifica ATP, ha parlato ai microfoni di JuniorTennis Italia a pochi giorni dalla conclusione degli allenamenti con Novak Djokovic a Monte-Carlo: “Sono sempre emozionato quando mi alleno con i Top-10 perché hanno tantissimi punti di forza da cui prendere spunto e sono ragazzi fantastici che amano il tennis come me. So che c’è ancora tanto da migliorare ma non mi sento così lontano dal loro livello di gioco, allenandomi con Djokovic ho capito che è una persona fantastica anche al di fuori dal campo: è il giocatore più completo che abbia mai visto, così si spiega il motivo per cui nel circuito in pochi riescono a batterlo. Mi sono appuntato alcune cose su cui dovrò lavorare, mi ha mostrato ciò che serve per diventare numero uno del mondo: c’è tanto lavoro da fare, non è solo questione di passione o buon tennis“.

Il giovane danese, leader del ranking mondiale U18 dal 2019, ha proseguito: “Il mio obiettivo è entrate in Top-100 entro la fine dell’anno per poi raggiungere i primi 20-30 del mondo entro la fine del 2022, successivamente farò di tutto per arrivare al numero uno. Non ho problemi a giocare le qualificazioni dei tornei ATP e spero che in alcuni eventi mi possano dare una wild card: essendo nato in Danimarca parto svantaggiato rispetto a giocatori di altri paesi europei perché nel mio paese non organizzano tornei Pro, in questo periodo gli inviti vengono dati prevalentemente a tennisti locali ma continuo a sperare che qualcuno possa considerare un ragazzo come me. I tornei ATP che giocherò quest’anno avranno sempre un posto speciale nel mio cuore, anche quando sarà numero uno del mondo“.

Su Sinner e Musetti: “Conosco entrambi, sono ragazzi bravissimi oltre che due grandi lavoratori. Spero non passi troppo tempo prima di una finale Slam tra di noi, sono pronto ad affrontarli“.