Lorenzo Musetti e la tanta voglia di migliorare ancora: “Qui il livello è altissimo anche nei momenti difficili, sono i migliori e devi essere bravo come loro per essere a quel livello”.

Lorenzo Musetti : “Penso che in queste settimane ho giocato il mio livello di tennis più alto. L’esperienza che ho ottenuto da queste settimane sia incredibile e ho avuto la fortuna di giocare contro questi grandi campioni. A volte ho visto che posso anche batterli”.

“Nel circuito maggiore, contro giocatori come Marin, non si possano avere seconde opportunità. Devi prendere la prima che ti concede. Ho mancato due palle break ad inizio set. Qui il livello è altissimo anche nei momenti difficili, sono i migliori e devi essere bravo come loro per essere a quel livello.

Devo migliorare ancora per essere li, perché oggi ero quasi due metri dietro la linea di fondocampo [sono stato spinto indietro] lui si muove davvero bene. Ho bisogno di crescere, di allenarmi per raggiungerli anche fisicamente”.

“Non è facile per me, perché è la prima volta che gioco a questi livelli. Ma mi sto abituando ed ho imparato molto in queste tre settimane. Ora andrò a casa e cercherò di mettere in pratica sul campo quello che ho imparato da queste belle settimane.

Cercherò di giocare più vicino alla linea di fondo e di lavorare sulle stesse cose che sto lavorando già da tempo con il dritto e di essere più aggressivo e di non aspettare troppo per spingermi avanti. Sicuramente ora mi allenerò fisicamente, perché in queste tre settimane ho giocato molto e di recuperare al meglio e di adattarmi alle condizioni della terra battuta, perché i movimenti e le scivolate sono diverse.”

Il prossimo appuntamento di Lorenzo Musetti sarà a Cagliari, torneo in programma la prossima settimana.

L’azzurro poi dovrebbe giocare il torneo di Monte Carlo dove ha richiesto una wild card.