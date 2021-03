Masters 1000 Miami: Si ferma al terzo turno l’avventura di Lorenzo Musetti

Niente da fare per Lorenzo Musetti sconfitto questo pomeriggio nel terzo turno del torneo Masters 1000 di Miami.

L’azzurro è stato superato dal croato Marin Cilic con il risultato di 63 64 in 1 ora e 15 minuti di partita.

Primo set: Sul 2 pari Lorenzo, dal 15-40, mancava due palle break (annullate bene da Cilic) e nel gioco successivo, dal 40-30, perdeva il turno di battuta dopo aver mancato due palle per il 3 a 2 e dopo aver affossato in rete uno smorzata sul break point.

Cilic dal canto suo concedeva solo due punti nei restanti due turni di battuta conquistando la frazione per 6 a 3 e mettendo a segno un ace sulla palla set.

Secondo set: Musetti sul 4 pari aveva un passaggio a vuto e cedeva a 15 il turno di battuta, con tre errori dell’azzurro e il letale doppio fallo sul break point.

Nel gioco successivo Marin non si faceva pregare e al primo match point utile e con un servizio vincente sulla palla match portava a casa la partita per 6 a 4.

ATP ATP Miami Cilic M. Cilic M. 6 6 Musetti L. Musetti L. 3 4 Vincitore: Cilic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Cilic M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Cilic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Cilic M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Cilic M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Cilic M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

9 Aces 52 Double Faults 151% (28/55) 1st Serve 73% (37/51)86% (24/28) 1st Serve Points Won 65% (24/37)67% (18/27) 2nd Serve Points Won 64% (9/14)100% (2/2) Break Points Saved 33% (1/3)10 Service Games Played 935% (13/37) 1st Serve Return Points Won 14% (4/28)36% (5/14) 2nd Serve Return Points Won 33% (9/27)67% (2/3) Break Points Converted 0% (0/2)9 Return Games Played 1076% (42/55) Service Points Won 65% (33/51)35% (18/51) Return Points Won 24% (13/55)57% (60/106) Total Points Won 43% (46/106)