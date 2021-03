Challenger Marbella: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Main Draw e uno in Quali

MARBELLA – Tabellone Principale, Spain (CL) /80

(1) Carballes Baena, Roberto vs Laaksonen, Henri

Cressy, Maxime vs Klizan, Martin

Domingues, Joao vs Giannessi, Alessandro

(PR) Kuznetsov, Andrey vs (5) Sousa, Pedro

(4) Mager, Gianluca vs Qualifier

(Alt) Ymer, Elias vs Qualifier

Polmans, Marc vs Marcora, Roberto

Gulbis, Ernests vs (8) Donskoy, Evgeny

(6) Daniel, Taro vs (WC) Borg, Leo

(WC) Gomez-Herrera, Carlos vs (WC) Gimeno Valero, Carlos

Qualifier vs Rosol, Lukas

Ofner, Sebastian vs (3) Munar, Jaume

(7) Dzumhur, Damir vs Qualifier

(Alt) Vilella Martinez, Mario vs Giustino, Lorenzo

Petrovic, Danilo vs Milojevic, Nikola

(Alt) Janvier, Maxime vs (2) Gombos, Norbert

MARBELLA Tabellone Quali, Spain (CL) /80

(1) Kopriva, Vit vs (WC) Marti Pujolras, Alex

Dalla Valle, Enrico vs (7) Esteve Lobato, Eduard

(2/Alt) Rune, Holger Vitus Nodskov vs Pichler, David

(WC) Sanchez Jover, Carlos vs (6) Geerts, Michael

(3) Barranco Cosano, Javier vs (Alt) Vidal Azorin, Jose Fco.

Tenti, Fermin vs (5) Chappell, Nick

(4) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (WC) Guerrero Melgar, Angel

Gerch, Lucas vs (8) Skatov, Timofey

Estadio Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [4] Nikolas Sanchez Izquierdo vs [WC] Angel Guerrero Melgar

2. [1] Vit Kopriva vs [WC] Alex Marti Pujolras (non prima ore: 13:30)

3. [WC] Carlos Sanchez Jover vs [6] Michael Geerts (non prima ore: 15:00)

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [3] Javier Barranco Cosano vs [Alt] Jose Fco. Vidal Azorin

2. Enrico Dalla Valle vs [7] Eduard Esteve Lobato (non prima ore: 13:30)

3. [2/Alt] Holger Vitus Nodskov Rune vs David Pichler (non prima ore: 15:00)

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. Lucas Gerch vs [8] Timofey Skatov

2. Fermin Tenti vs [5] Nick Chappell (non prima ore: 13:30)