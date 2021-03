Barbora Strycova aspetta un figlio! Probabile il ritiro

Barbora Strycova, top 50, ha sorpreso tutti questo venerdì annunciando che è incinta. La 34enne tennista ceca non giocava dagli Australian Open, e ora ha svelato il mistero della sua assenza dal circuito.

Strycova alla fine del 2020 aveva dichiarato che il 2021 poteva essere la sua ultima stagione, quindi è probabile il ritiro già da quest’anno.

I used to hate getting bakery products (mainly) on court. ‍ However now when there is a little bun in the oven, I couldn’t be happier! pic.twitter.com/RmTKuTghjK

— Barbora Strycova (@BaraStrycova) March 26, 2021