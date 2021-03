Masters 1000 Miami: Brutta prova di Salvatore Caruso che esce di scena all’esordio

Niente da fare per Salvatore Caruso, n.85 ATP, che si è fatto sorprendere per 63 64, in un’ora e 35 minuti di partita, dal giapponese Yasutaka Uchiyama, n.102 del ranking nel primo turno del torneo Masters 1000 di Miami.

Nel primo set il nipponico è schizzato avanti 3-0 grazie ad un break al secondo gioco. Caruso quel break lo ha recuperato nel quinto game (3-2) ma in quello successivo, dopo aver sprecato tre chance per il 3 pari, ha ceduto nuovamente la battuta. Uchiyama ne ha approfittato al meglio e, dopo aver annullato due palle-break è salito 5-2. Sul 5 a 3 Yasutaka teneva la battuta e portava a casa la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set il giapponese ha preso un break di vantaggio allungando poi sul 3-1 e nel sesto gioco ha annullato una chance per il contro-break (4-2). Nel settimo game il siciliano, in giornata non certo esaltante al servizio, ha salvato due palle per il doppio break ma non la terza (5-2), con Uchiyama pronto a prendere il comando dello scambio già dalla risposta. Caruso ha recuperato uno dei due break (5-3) e poi nel nono gioco ha annullato tre match-point consecutivi e poi ancora un quarto prima di accorciare ancora le distanze (5-4).

Sul 5 a 4 però il nipponico ha chiuso il discorso (6-4) al quinto match-point utile.

ATP ATP Miami Caruso S. Caruso S. 3 4 Uchiyama Y. Uchiyama Y. 6 6 Vincitore: Uchiyama Y. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Uchiyama Y. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Uchiyama Y. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Caruso S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Uchiyama Y. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Uchiyama Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Uchiyama Y. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Uchiyama Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Uchiyama Y. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Caruso S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Uchiyama Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Caruso S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Uchiyama Y. 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Caruso S. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Uchiyama Y. 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1 Aces 74 Double Faults 556% (36/64) 1st Serve 61% (38/62)64% (23/36) 1st Serve Points Won 74% (28/38)36% (10/28) 2nd Serve Points Won 46% (11/24)64% (7/11) Break Points Saved 67% (4/6)9 Service Games Played 1026% (10/38) 1st Serve Return Points Won 36% (13/36)54% (13/24) 2nd Serve Return Points Won 64% (18/28)33% (2/6) Break Points Converted 36% (4/11)10 Return Games Played 952% (33/64) Service Points Won 63% (39/62)37% (23/62) Return Points Won 48% (31/64)44% (56/126) Total Points Won 56% (70/126)