Pospisil perde il controllo nel match di ieri, accusando brutalmente Gaudenzi (video)

Vasek Pospisil ha letteralmente perso la testa nel corso del suo match d’esordio al Masters 1000 di Miami. Impegnato contro il qualificato statunitense Mackenzie McDonald, sul 3-4 del primo set il canadese ha iniziato a imprecare, quindi ha servito da sotto continuando il suo atteggiamento distruttivo in campo, fino allo warning e penalty point che, essendo sotto 15-40, gli è costato il primo set. Qua è scoppiata la rabbia verbale di Pospisil, che ha accusato senza mezzi termini il Presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi, parlando con il giudice di sedia: “Ieri per un’ora e mezza il capo dell’ATP mi ha urlato contro perché cercavo di unire i giocatori. Per un’ora e mezza! Il leader dell’ATP! Portamelo qui, portamelo qui!”.

Il dialogo completo di Pospisil con il giudice di sedia Gabas, riportato da OpenCourt:

“What’s happening today? An HOUR AND A HALF yesterday, the chair of the ATP fucking screaming at me in a player meeting, for trying to unite the players,” Pospisil said.

“For an hour and a half.”

“The LEADER of the ATP.”

“Get him out here. … Fuck … Fucking asshole.”

(…)

“Why am I supporting this fucking …..” (Tour, he likely said, although it was inaudible).

“You want to default me, I’ll gladly sue this WHOLE ORGANIZATION,” Pospisil added, mentioning something about “one of the biggest law firms in the …”

Il giudice di sedia ha cercato di calmare Pospisil, per poter continuare il match regolarmente, ma Vasek ha continuato ad insultare Gaudenzi, fino a calmarsi e quindi proseguire il match, poi perso al terzo set.

Nel dopo partita, Pospisil si è scusato pubblicamente, su Twitter, per il suo comportamento.

“Voglio sinceramente scusarmi per il mio comportamento ieri a Miami, ho offeso il gioco che amo e per questo sono terribilmente dispiaciuto. La spiegazione è che ieri sera mi sono sentito profondamente innervosito durante un incontro tra giocatori e dirigenti dell’ATP, e ho sottovalutato il prezzo che quelle emozioni mi hanno provocato fino a quando non sono entrato in campo oggi. Ancora una volta, mi dispiace per il mio comportamento in campo e per il linguaggio che ho usato”.

E’ evidente lo stato di tensione tra l’ATP ed alcuni membri della PTPA. Alcuni colleghi hanno riferito di una forte tensione a Miami a seguito di alcuni incontri avvenuti nei giorni scorsi.

Ecco un video del momento

Quite the situation tonight at Miami Open for 🇨🇦 Vasek Pospisil. Broke racket. Swore at umpire. Verbal abuse penalty. “For an hour-and-a-half yesterday, chair of the ATP f—-ing screaming at me in a player meeting for trying to unite the players” WATCH: https://t.co/xh3Wn0Y6L8 — Devin Heroux (@Devin_Heroux) March 25, 2021

Marco Mazzoni