Masters 10000 Miami: Il programma di Giovedì 25 Marzo 2021

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Bjorn Fratangelo vs Fernando Verdasco

2. Sebastian Korda vs Radu Albot (non prima ore: 00:00)

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Shintaro Mochizuki vs [Q] Thanasi Kokkinakis

2. Jeremy Chardy vs Denis Kudla

3. Marin Cilic vs Federico Coria

4. [PR] Kevin Anderson vs Thiago Monteiro

5. [WC] Michael Mmoh vs Lorenzo Musetti

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jack Draper vs Mikhail Kukushkin

2. Jordan Thompson vs Federico Delbonis

3. Miomir Kecmanovic vs [Q] Liam Broady

4. Pedro Martinez vs Tennys Sandgren

5. Christopher O’Connell vs Joao Sousa

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Soonwoo Kwon vs Ilya Ivashka

2. Salvatore Caruso vs Yasutaka Uchiyama

3. Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz vs Sander Gille / Joran Vliegen

4. Daniel Elahi Galan vs [Q] Thiago Seyboth Wild

5. Aljaz Bedene vs [Q] Thomas Fabbiano

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Taylor Fritz / John Isner vs Alexander Bublik / Adrian Mannarino

2. Tim Puetz / Alexander Zverev vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

3. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs [6] Wesley Koolhof / Lukasz Kubot