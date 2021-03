L’impressionante progresso del tennis azzurro negli ultimi 10 anni

Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Lorenzo Musetti, Andreas Seppi. I Magnifici 9 dell’Italtennis maschile. Tutti nei primi 100 del ranking ATP, record storico assoluto di presenze per nostri giocatori nell’elite del tennis mondiale.

Una classifica letteralmente da incorniciare e tenere lì, anche se tutti noi ci auguriamo che i nostri possano ancora crescere e migliorare, visto che l’età media dei ragazzi è assai giovane, con addirittura due teenager.

Non solo quantità (fondamentale) ma anche qualità: un top10, 2 top20, 4 top40. Incredibile se ripensiamo alla nostra situazione 10 anni fa.

Infatti andando a ritroso a ripescare la classifica ATP del 21 marzo 2011, troviamo i seguenti giocatori italiani tra i top100:

47 Potito Starace

48 Andreas Seppi

53 Fabio Fognini

80 Filippo Volandri

Il progresso è scattato soprattutto nell’ultimo lustro: infatti se prendiamo la classifica del 21 marzo 2016, vediamo un progresso rispetto a cinque anni prima, ma non così imponente:

32 Fabio Fognini

43 Andreas Seppi

54 Paolo Lorenzi

79 Simone Bolelli

91 Marco Cecchinato

Seppi aveva toccato il best ranking (18) nel 2013, Volandri e Bolelli nella decade precedente.

La classifica non spiega tutto, è frutto anche del momento – e ricordiamo che il ranking attuale è assai “particolare” per l’effetto della pandemia e dei punti scartati/considerati. Però innegabile che il tennis italiano maschile sia letteralmente esploso. Con un lavoro eccellente da parte della Federtennis e dei team privati, e grazie soprattutto al cambio di mentalità e delle sinergie create (vedi le belle interviste che ci concesse in esclusiva l’anno scorso Filippo Volandri, che consiglio di rileggere a chi se le fosse perse), abbiamo messo le basi per un prossimo futuro che ci potrà regalare moltissime soddisfazioni e chissà, forse anche dei sogni che parevano proibiti…

Marco Mazzoni