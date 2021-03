Leylah Fernandez giocherà due incontri in 20 ore a 2600 km di distanza

Leylah Fernandez, appena 18 anni, ha vinto (questa notte in Italia) il suo primo titolo WTA in carriera a Monterrey, ma non avrà tempo per festeggiare! La giovane non è entrata direttamente nel torneo di Miami, quindi dovrà giocare le qualificazioni dell’evento nordamericano oggi contro la rumena Mihaela Buzarnescu.

La canadese dovrà scendere in campo per giocare il primo turno di qualificazione alle 16.30 ora locale, circa 20 ore dopo aver lasciato il campo dopo la cerimonia del titolo in Messico.

In mezzo, ha un viaggio aereo di oltre cinque ore tra le due città, quindi non avrà tempo per allenarsi e molto poco tempo per dormire.