WTA 1000 Miami: Il Tabellone Principale. Una qualificata per Camila Giorgi

WTA 1000 Miami – Parte Alta

(1) A. Barty vs BYE

(Q) Qualifier vs (Q) Qualifier

J. Ostapenko vs (wc) Xiy. Wang

(25) A. Riske vs BYE

(24) A. Kerber vs BYE

N. Hibino vs (Q) Qualifier

C. McHale vs L. Siegemund

(14) V. Azarenka vs BYE

(11) B. Bencic vs BYE

Z. Diyas vs V. Williams

(Q) Qualifier vs Q. Wang

(19) M. Vondrousova vs BYE

(32) V. Kudermetova vs BYE

K. Mladenovic vs D. Collins

(Q) Qualifier vs M. Kostyuk

(7) A. Sabalenka vs BYE

(3) S. Halep vs BYE

(Q) Qualifier vs C. Garcia

(Q) Qualifier vs A. Sevastova

(31) C. Gauff vs BYE

(18) M. Keys vs BYE

K. Siniakova vs (wc) A. Konjuh

B. Krejcikova vs A. Blinkova

(15) I. Swiatek vs BYE

(9) P. Kvitova vs BYE

A. Cornet vs S. Kuznetsova

M. Linette vs (wc) R. Montgomery

(17) J. Konta vs BYE

(30) E. Alexandrova vs BYE

N. Podoroska vs (wc) M. Sherif

S. Rogers vs M. Brengle

(5) E. Svitolina vs BYE

WTA 1000 Miami – Parte Bassa

(8) B. Andreescu vs BYE

Y. Shvedova vs (Q) Qualifier

S. Stephens vs (Q) Qualifier

(28) A. Anisimova vs BYE

(20) P. Martic vs BYE

(wc) A. Kalinskaya vs I. Begu

R. Peterson vs (wc) Xin. Wang

(12) G. Muguruza vs BYE

(13) J. Brady vs BYE

B. Pera vs S. Sorribes Tormo

K. Kanepi vs L. Davis

(21) E. Rybakina vs BYE

(27) O. Jabeur vs BYE

J. Teichmann vs P. Badosa

A. Petkovic vs S. Zhang

(4) S. Kenin vs BYE

(6) Ka. Pliskova vs BYE

S. Zheng vs F. Ferro

(Q) Qualifier vs (wc) S. Sanders

(29) J. Pegula vs BYE

(23) M. Sakkari vs BYE

M. Bouzkova vs A. Rus

C. Giorgi vs (Q) Qualifier

(10) K. Bertens vs BYE

(16) E. Mertens vs BYE

Kr. Pliskova vs K. Boulter

S. Cirstea vs (wc) K. Scott

(22) A. Kontaveit vs BYE

(26) Y. Putintseva vs BYE

H. Watson vs (Q) Qualifier

A. Potapova vs A. Tomljanovic

(2) N. Osaka vs BYE