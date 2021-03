A. Zverev batte Tsitsipas e vince il 14° titolo in carriera ad Acapulco (Con il video della finale)

Alexander Zverev, numero sette della classifica mondiale, ha vinto questa notte, all’età di 23 anni, il 14° titolo in carriera nel circuito maggiore conquistando il torneo ATP 500 di Acapulco, in Messico. È il suo primo titolo del 2021 e il più grande da quando vinse l’edizione 2018 delle ATP Finals.

In una finale con momenti di grande livello, il tedesco ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas, quinto nel ranking mondiale, per 6-4 7-6(3), in una partita in cui stava perdendo 1-4 (con tre palle per il doppio-break) nel primo set. Tsitsipas, che ha iniziato più forte, ha perso efficienza, e Zverev ha dominato dalla metà del secondo set, anche se è stato traballante quando era arrivato il momento di chiudere la partita.

Questo è il terzo ATP 500 conquistato in carriera da Zverev, dopo i due a Washington (2017 e 2018). Il tedesco ha conquistato, come titoli più importanti, anche anche tre Masters 1000 e le ATP Finals.

3 Aces 44 Double Faults 865% (53/82) 1st Serve 60% (49/81)62% (33/53) 1st Serve Points Won 78% (38/49)45% (13/29) 2nd Serve Points Won 38% (12/32)75% (9/12) Break Points Saved 75% (6/8)11 Service Games Played 1122% (11/49) 1st Serve Return Points Won 38% (20/53)63% (20/32) 2nd Serve Return Points Won 55% (16/29)25% (2/8) Break Points Converted 25% (3/12)11 Return Games Played 1156% (46/82) Service Points Won 62% (50/81)38% (31/81) Return Points Won 44% (36/82)47% (77/163) Total Points Won 53% (86/163)