Challenger Lugano: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Marcora nel Main Draw. Tre azzurri nelle quali

Challenger LUGANO , Switzerland (IH) /80 (€)

(1) Sugita, Yuichi vs Lenz, Julian

Menendez-Maceiras, Adrian vs (WC) Riedi, Leandro

Gojo, Borna vs Karlovskiy, Evgeny

Santillan, Akira vs (7) Maden, Yannick

(3) Gojowczyk, Peter vs Qualifier

Clarke, Jay vs (WC) Stricker, Dominic Stephan

Moriya, Hiroki vs (SE) Bachinger, Matthias

Masur, Daniel vs (5) Marchenko, Illya

(6) Safiullin, Roman vs (WC) Kym, Jerome

(Alt) Sock, Jack vs Qualifier

Stakhovsky, Sergiy vs Qualifier

Qualifier vs (4) Polmans, Marc

(8) Marcora, Roberto vs Grenier, Hugo

Tomic, Bernard vs Vukic, Aleksandar

(Alt) Miedler, Lucas vs Lacko, Lukas

(Alt) Celikbilek, Altug vs (2) Donskoy, Evgeny

(1) Tiurnev, Evgeniivs (WC) Bellier, Antoine(WC) Martinez, Mirkovs (6) Sels, Jelle

(2) De Jong, Jesper vs (WC) Nikles, Johan

Sachko, Vitaliy vs (7) Chappell, Nick



(3) Vavassori, Andrea vs (Alt) Forti, Francesco

Peniston, Ryan vs (8) Bega, Alessandro

(4) Van Rijthoven, Tim vs (Alt) Erler, Alexander

Ehrat, Sandro vs (5) Uchida, Kaichi

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Jesper De Jong vs [WC] Johan Nikles

2. [3] Andrea Vavassori vs [Alt] Francesco Forti (non prima ore: 11:00)

3. Sandro Ehrat vs [5] Kaichi Uchida

4. [1] Evgenii Tiurnev vs [WC] Antoine Bellier

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Vitaliy Sachko vs [7] Nick Chappell

2. Ryan Peniston vs [8] Alessandro Bega (non prima ore: 11:00)

3. [4] Tim Van Rijthoven vs [Alt] Alexander Erler

4. [WC] Mirko Martinez vs [6] Jelle Sels