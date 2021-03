Troppe restrizioni! Novak Djokovic dà forfait a Miami

Novak Djokovic, numero uno del mondo e detentore del record di titoli nel torneo di Miami, ha rinunciato questo venerdì all’edizione di quest’anno del primo Masters 1000 della stagione, unendosi ai numerosi forfait tra cui quelli di Rafael Nadal, Dominic Thiem e Roger Federer.

Il tennista serbo ha annunciato il ritiro tramite i social network e ha detto che, a causa di tutte le restrizioni esistenti, causate dalla pandemia, preferisce rimanere a casa con la sua famiglia.

Djokovic non ha molti punti da difendere a Miami – ne perde solo 45, la metà dei 90 degli ottavi di finale del 2019 – quindi la questione del ranking non è nemmeno molto importante per il n.1 del mondo.

In questa stagione, Djokovic ha gareggiato solo in Australia, dopo aver subito, come tutti i tennisti presenti, una quarantena di 15 giorni. Durante gli Australian Open si è infortunato, cosa che non gli ha impedito di vincere il trofeo e ha scelto di non giocare nessun torneo fino al 1000 di Miami, evento che aveva previsto di giocare fino ad oggi.

Ricordiamo che il leader del ranking mondiale ha vinto il Miami Open sei volte, l’ultima delle quali nel 2016.