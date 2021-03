ATP 500 Dubai: Finale a sorpresa. Harris sfiderà Karatsev in finale. Out Shapovalov e Rublev

Un altro incredibile episodio in una delle storie più impressionanti del tennis mondiale degli ultimi anni. Aslan Karatsev ha confermato la sua incredibile forma oggi qualificandosi per la prima finale ATP in carriera nel torneo ATP 500 di Dubai.

Il tennista russo, senza alcuna esperienza ai massimi livelli fino al 2021, anno in cui ha già raggiunto le semifinali degli Australian Open, ha sconfitto in semifinale il connazionale Andrey Rublev, numero otto del mondo per 6-2, 4-6, 6-4, mettendo fine all’incredibile corsa del suo compagno di doppio che aveva un record di 23 vittorie consecutive nei tornei ATP 500. Rublev e Karatsev avevano vinto insieme il torneo di doppio a Doha la settimana scorsa.

L’ATP 500 di Dubai sarà caratterizzato da un nuovo campione, poiché la wild card russa affronterà il qualificato sudafricano Lloyd Harris in un incontro tra due giocatori che non hanno mai vinto un titolo ATP. Per ora, il russo si è garantito il 33° posto nella classifica ATP.

