Il dettaglio con i prossimi impegni dei primi dieci italiani nel ranking ATP

Quali saranno i prossimi impegni dei tennisti italiani nei circuiti ATP e Challenger? Di seguito trovate la programmazione nel dettaglio per quanto riguarda i primi dieci giocatori azzurri presenti nella classifica mondiale: in tanti saranno protagonisti al Masters 1000 di Miami che scatterà tra qualche giorno e, successivamente, si sposteranno in Italia per disputare il torneo ATP 250 di Cagliari che darà il via alla stagione europea sulla terra battuta outdoor.

MATTEO BERRETTINI

1. Masters 1000 Miami (USA)

2. Masters 1000 Monte Carlo (MON)

FABIO FOGNINI

1. Masters 1000 Miami (USA)

2. Masters 1000 Monte Carlo (MON)

JANNIK SINNER

1. Masters 1000 Miami (USA)

2. Masters 1000 Monte Carlo (MON)

LORENZO SONEGO

1. Masters 1000 Miami (USA)

2. ATP 250 Cagliari (ITA)

3. Masters 1000 Monte Carlo (MON)

STEFANO TRAVAGLIA

1. Masters 1000 Miami (USA)

2. ATP 250 Cagliari (ITA)

3. Masters 1000 Monte Carlo (MON) – Q (ALT-15 MAIN DRAW)

SALVATORE CARUSO

1. Masters 1000 Miami (USA)

2. ATP 250 Cagliari (ITA)

3. Masters 1000 Monte Carlo (MON) – Q

MARCO CECCHINATO

1. Masters 1000 Miami (USA)

2. ATP 250 Cagliari (ITA)

3. Masters 1000 Monte Carlo (MON) – Q

ANDREAS SEPPI

1. ATP 250 Marbella (ESP) – ALT-14 MAIN DRAW / ATP 250 Cagliari (ITA) – ALT-15 MAIN DRAW

GIANLUCA MAGER

1. Masters 1000 Miami (USA) – ALT-10 MAIN DRAW / Challenger Zadar (CRO) – MD

2. Challenger Marbella (ESP) – MD

3. ATP 250 Marbella (ESP) – Q (ALT-9 MAIN DRAW) / ATP 250 Cagliari (ITA) – ALT-10 MAIN DRAW

LORENZO MUSETTI

1. Masters 1000 Miami (USA) – Q

2. ATP 250 Cagliari (ITA) – Q (ALT-20 MAIN DRAW)