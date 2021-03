Atp 500 Acapulco: le parole di Salvatore Caruso al termine del match contro John Isner

Al termine del match perso in due set (6-4/6-3) contro l’americano John Isner nell’Atp 500 messicano, il tennista di Avola ha analizzato così la sua prestazione: “Sapevo che con John non sarebbe stata una partita facile, considerate anche le sue caratteristiche di gioco. Rimango comunque dell’idea di aver disputato una buona partita, soprattutto perché ho ritrovato il mio Io in campo. Da un paio di settimane non avevo questa sensazione. Ho risentito l’energia giusta e questo mi fa ben sperare in vista dei prossimi tornei. Sto attraversando un trend negativo ma sono sicuro, dopo quanto percepito ieri sera durante il match, che recupererò il mio gioco, augurandomi di tornare presto anche a vincere. L’obiettivo è quello di continuare ad allenarmi duramente perché la storia mi insegna che il lavoro e il sacrificio sono il miglior modo per uscire da questo tipo di situazioni”.