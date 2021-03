Il direttore di Acapulco soddisfatto del torneo anche senza Nadal “Abbiamo giocato molti anni anche senza di lui…”

L’assenza di Rafael Nadal dal torneo di Acapulco ha generato molte polemiche fin dall’inizio. Inizialmente, c’erano dubbi sulle ragioni dietro la decisione dello spagnolo, ma l’intera faccenda è diventata più controversa quando c’è stata la possibilità che il numero tre del mondo giocass a Dubai. Ora, il direttore del torneo mostra poca preoccupazione e non “piange” per l’assenza di Nadal.

“Il torneo ha un tabellone molto interessante, molto completo. Avere tre top 10 come Zverev, Tsitsipas e Schwartzman, altri nomi importanti come Fognini, Isner e Aliassime e giovani che stanno iniziando come Alcaraz e Korda. Sono tutti nomi importanti per il torneo e fanno una grande tabellone”, ha dichiarato Raúl Zurutuza.

Poi è arrivata la parte riguardante lo spagnolo. “Senza dubbio ci mancherà Rafa, perché è importante ed è sempre stato un punto fermo del torneo, ma abbiamo giocato molti anni anche senza di lui e non ci sono stati problemi. Vogliamo sempre averlo, ma il torneo è lo stesso interessante e so che avremo comunque successo”.