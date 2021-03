Alla fine Damir Dzhumur se la prende con i giornalisti

Damir Dzhumur, il miglior tennista bosniaco di tutti i tempi, ha reagito lunedì alla squalifica che ha subito domenica nel secondo turno di qualificazione del torneo di Acapulco, assicurando che è stato lui a voler lasciare il campo dopo essersi sentito trattato ingiustamente dal Giudice di Sedia.

“Visto che state scrivendo di quello che è successo, almeno fatelo in modo corretto. Non sono stato squalificato. Ho lasciato volontariamente il campo a causa del comportamento e delle decisioni dell’arbitro. Decisioni che non erano né corrette né obiettive”, ha esordito Dzmhur. Il bosniaco però è stato, effettivamente, squalificato, dato che il codice di condotta indica che un tennista che lascia il campo senza un motivo medico è squalificato automaticamente.

Il bosniaco ha continuato a criticare l’accaduto: “Non ho minacciato nessuno. Questo è falso. C’è bisogno di persone che riferiscano obiettivamente, che sappiano cosa stanno dicendo. Mi scuso però con la mia famiglia e i miei amici per non essere stato in grado di controllarmi”.