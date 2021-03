Florentino Perez (Presidente Real Madrid) vuole organizzare un Nadal – Federer al rinnovato Santiago Bernabeu

La “Casa Blanca”, ossia il Real Madrid, è in attesa di tornare a giocare i propri incontri di calcio al rinnovato Santiago Bernabeu, stadio storico in città attualmente in fase di profonda ristrutturazione e rinnovamento. L’imponente arena sarà dotata un avveniristico sistema che permette di “spostare” letteralmente il prato di gioco, all’interno di una sorta di caverna profonda 30 metri sotto le bancarelle del Paseo de la Castellana. Questo consentirà di svolgere all’interno dell’impianto anche eventi extra calcistici, senza compromettere la qualità del manto erboso.

Il vulcanico presidente del Real Madrid sta lavorando ad una serie di eventi di altissimo livello per lanciare il nuovo stadio, e tra questi sta pensando anche al tennis. È risaputo che Rafa Nadal sia un grandissimo tifoso del Real, nonostante lo zio Miguel Angel sia stato una colonna degli acerrimi rivali del Barcellona. Per questo, Florentino ha contattato Rafa, e pare che il tennista sia entusiasta dell’idea di giocare un match di esibizione all’interno del rinnovato stadio di Madrid, magari affrontando il rivale di sempre, Roger Federer.

I due hanno dato spettacolo nel febbraio 2020 nella storica esibizione svolta a Città del Capo, quando Roger invitò Rafa nel “Match for Africa”: fu stabilito il record assoluto di pubblico per un incontro di tennis e furono raccolti milioni di dollari per la fondazione dello svizzero a sostegno dei suoi progetti nel continente. Chissà che stavolta l’ospite non sia Federer, per celebrare il nuovo stadio dei “Blancos” e la passione di Nadal per il suo team di calcio. E magari stabilire un altro primato assoluto di presenze…

Marco Mazzoni