Dzumhur perde la testa e viene squalificato ad Acapulco

Damir Dzumhur, tennista bosniaco, ex top 25 ma attualmente fuori dalla top 100 della classifica , è stato protagonista di un brutto episodio questa notte, quando è stato squalificato nel secondo turno di qualificazione dell’ATP 500 di Acapulco, in Messico, contro l’olandese Botic van de Zandschulp, 149° ATP.

Il miglior tennista della storia bosniaca, attualmente al 125° posto della classifica ATP, si è arrabbiato per una chiamata del Giudice di Linea e ha perso le staffe: ha lanciato una palla in direzione del suo rivale, ha insultato l’arbitro e dopo aver preso un punto di penalità ha detto al giudice di sedia che lo avrebbe ucciso. Quando l’olandese si stava preparando a servire per il set, Dzumhur è stato squalificato.