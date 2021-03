Challenger Biella 4: I risultati completi del Day 1. Sconfitti tutti gli azzurri oggi (Video)

Il programma di domani

10:30 Kamke T. (Ger) – Ymer E. (Swe) -:-

10:30 Marchenko I. (Ukr) – Cobolli F. (Ita) -:-

12:00 Forejtek J. (Cze) – Brown D. (Ger) -:-

12:00 Sugita Y. (Jpn) – Masur D. (Ger) -:-

15:00 Ivashka I. (Blr) – Maden Y. (Ger) -:-

15:00 Vukic A. (Aus) – Barrere G. (Fra) -:-

16:30 Ofner S. (Aut) – Kuhn N. (Esp) -:-

18:00 Bachinger M. (Ger) – Santillan A. (Aus) -:-

18:00 Napolitano S. (Ita) – Kolar Z. (Cze) -:-

Challenger Biella 4 – Indoor Hard – TD Quali e 1° Turno Md

Palapjetta Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Luca Vanni vs [7] Matthias Bachinger



Vanni L. 6 5 3 Bachinger M. 3 7 6 Vincitore: Bachinger M.

2. [4] Akira Santillan vs [6] Jack Sock



Santillan A. 4 6 7 Sock J. 6 3 6 Vincitore: Santillan A.

3. Bernard Tomic vs Roberto Marcora (non prima ore: 13:30)



Tomic B. 7 6 Marcora R. 6 1 Vincitore: Tomic B.

4. Sergiy Stakhovsky vs [WC] Matteo Gigante



Stakhovsky S. 7 5 6 Gigante M. 5 7 2 Vincitore: Stakhovsky S.

5. Mathias Bourgue vs [2] Yannick Hanfmann



Bourgue M. 0 7 3 Hanfmann Y. 0 5 4

Jocker Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Nicola Kuhn vs [Alt] Jonas Forejtek



Kuhn N. 6 3 3 Forejtek J. 4 6 6 Vincitore: Forejtek J.

2. [2] Daniel Masur vs [8] Andrea Arnaboldi



Masur D. 7 4 6 Arnaboldi A. 5 6 4 Vincitore: Masur D.

3. Marc-Andrea Huesler vs [5] Yasutaka Uchiyama (non prima ore: 13:30)



Husler M. 6 7 Uchiyama Y. 2 6 Vincitore: Husler M.

4. [8] Benjamin Bonzi vs Jurij Rodionov