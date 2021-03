ATP 500 Acapulco: Il Tabellone Principale. Sfida tra Fognini e Travaglia al primo turno. C’è anche Caruso

ATP 500 Acapulco – Tabellone Principale – Hard

(1) Tsitsipas, Stefanos vs Paire, Benoit

Isner, John vs Caruso, Salvatore

Cilic, Marin vs (WC) Korda, Sebastian

Sandgren, Tennys vs (7) Auger-Aliassime, Felix

(3) Schwartzman, Diego vs Qualifier

(PR) Anderson, Kevin vs Tiafoe, Frances

Kecmanovic, Miomir vs Lopez, Feliciano

Mannarino, Adrian vs (5) Dimitrov, Grigor

(6) Fognini, Fabio vs Travaglia, Stefano

Norrie, Cameron vs Qualifier

(WC) Lopez Villasenor, Gerardo vs Koepfer, Dominik

Paul, Tommy vs (4) Raonic, Milos

(8) Ruud, Casper vs (SE) Galan, Daniel Elahi

Qualifier vs Qualifier

Johnson, Steve vs Djere, Laslo

(WC) Alcaraz, Carlos vs (2) Zverev, Alexander