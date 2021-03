ATP 500 Acapulco: Il Tabellone di Qualificazione. Sono sei gli azzurri al via

ATP 500 Acapulco (Messico) – Qualificazione, cemento

Grandstand – Ora italiana: 23:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [WC] Luis Patiño vs Brandon Nakashima

2. Thanasi Kokkinakis vs [8] Henri Laaksonen

3. [3] Lorenzo Musetti vs [WC] Juan Alejandro Hernandez

4. [WC] Gerardo Lopez Villasenor / Luis Patiño vs [2] Dominik Koepfer / Artem Sitak

Cancha 3 – Ora italiana: 23:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [4] Denis Kudla vs John-Patrick Smith

2. Tallon Griekspoor vs Hernan Casanova

3. Alessandro Bega vs Botic Van de Zandschulp

4. [1] Luke Saville / John-Patrick Smith vs Steve Johnson / Tennys Sandgren

Cancha 4 – Ora italiana: 23:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [1] Salvatore Caruso vs Luke Saville

2. Paolo Lorenzi vs [7] Cedrik-Marcel Stebe

3. [2] Joao Sousa vs [WC] Mischa Zverev

4. Guido Ivan Justo vs [WC] Agustin Velotti (non prima ore: 03:00)

Cancha 2 – Ora italiana: 23:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. Enrico Dalla Valle vs Federico Gaio

2. Alejandro Gonzalez vs Raymond Sarmiento

3. [Alt] Jordi Arconada vs Stefan Kozlov

Cancha 1 – Ora italiana: 23:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. Danilo Petrovic vs [5] Thiago Seyboth Wild

2. Jason Jung vs Frederico Ferreira Silva

3. Collin Altamirano vs [6] Damir Dzumhur