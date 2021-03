Challenger Biella 3 e San Pietroburgo2: I risultati completi dei Quarti di Finale. Andreas Seppi dopo 4 game approda in semifinale (Video)

Appena 19 minuti di gioco sono bastati ad Andreas Seppi per accedere alla semifinale dell’ATP Challenger di Biella. Sul 3-1 a favore del caldarese, il tedesco Peter Gojowczyk è stato costretto al ritiro.

Il numero 126 del ranking mondiale si è improvvisamente fermato, a fine partita non si sapeva ancora per quale motivo. Seppi, testa di serie numero 2 del tabellone, conquista così in record time la semifinale di Biella. Già tre settimane fa, sempre nel Piemonte, è riuscito a qualificarsi per la semifinale. Seppi sfiderà domani, sabato l’olandese Robin Haase (ATP 193). Sono otto i precedenti tra questi due giocatori, con l’azzurro che si è imposto in ben sei occasioni. Seppi ha vinto anche l’ultimo scontro diretto, nel 2016 ad Anversa.

Domani l’altoatesino giocherà la sua 19° semifinale Challenger, 12 volte ha raggiunto anche la finale. Grazie a questo successo, Seppi si porta a casa 29 punti ATP e 2.160 euro di montepremi. Inoltre, si avvicina nuovamente ai Top 100: nel live ranking occupa attualmente il 105° posto.

Semifinali

12:30Marchenko I. (Ukr) – Broady L. (Gbr)

14:00Haase R. (Ned) – Seppi A. (Ita)

Challenger Biella 3 – Quarti di Finale – Indoor hard

CH CH Biella 3 Broady L. Broady L. 6 6 Rodionov J. Rodionov J. 4 3 Vincitore: Broady L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Broady L. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Rodionov J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Broady L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Rodionov J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Broady L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Rodionov J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Broady L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Rodionov J. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Broady L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Rodionov J. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Broady L. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Rodionov J. 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Broady L. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Rodionov J. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Broady L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Rodionov J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Broady L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Rodionov J. 0-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Broady L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Liam Broadyvs [6] Jurij Rodionov

2. Robin Haase vs Brayden Schnur



CH CH Biella 3 Haase R. Haase R. 6 6 Schnur B. Schnur B. 3 4 Vincitore: Haase R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Haase R. 15-0 40-0 5-4 → 6-4 Schnur B. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Haase R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 Schnur B. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Haase R. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Schnur B. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Haase R. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Schnur B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Haase R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Schnur B. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Haase R. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Schnur B. 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Haase R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Schnur B. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Haase R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Schnur B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Haase R. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Schnur B. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Haase R. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Illya Marchenko vs [Q] Jonas Forejtek



CH CH Biella 3 Marchenko I. Marchenko I. 6 6 Forejtek J. Forejtek J. 4 1 Vincitore: Marchenko I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Forejtek J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Marchenko I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Forejtek J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Marchenko I. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Forejtek J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Marchenko I. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Forejtek J. 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Forejtek J. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Forejtek J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Forejtek J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Marchenko I. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Forejtek J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Marchenko I. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Forejtek J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. [5] Peter Gojowczyk vs [2] Andreas Seppi (non prima ore: 14:30)



CH CH Biella 3 Gojowczyk P. • Gojowczyk P. 30 1 Seppi A. Seppi A. 40 3 Vincitore: Seppi per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Gojowczyk P. 0-15 30-15 30-30 30-40 1-3 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Gojowczyk P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Gojowczyk P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

5. [1] Denys Molchanov / Sergiy Stakhovsky vs Szymon Walkow / Jan Zielinski



CH CH Biella 3 Molchanov D. / Stakhovsky S. Molchanov D. / Stakhovsky S. 7 7 Walkow S. / Zielinski J. Walkow S. / Zielinski J. 6 6 Vincitore: Molchanov D. / Stakhovsky S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Molchanov D. / Stakhovsky S. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Walkow S. / Zielinski J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Walkow S. / Zielinski J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Molchanov D. / Stakhovsky S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Walkow S. / Zielinski J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Molchanov D. / Stakhovsky S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Walkow S. / Zielinski J. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

6. Quentin Halys / Tristan Lamasine vs Dustin Brown / Marc-Andrea Huesler



CH CH Biella 3 Halys Q. / Lamasine T. • Halys Q. / Lamasine T. 30 6 3 Brown D. / Husler M. Brown D. / Husler M. 40 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Halys Q. / Lamasine T. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 Brown D. / Husler M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 Halys Q. / Lamasine T. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Brown D. / Husler M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Halys Q. / Lamasine T. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Brown D. / Husler M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Halys Q. / Lamasine T. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Brown D. / Husler M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Halys Q. / Lamasine T. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Brown D. / Husler M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Halys Q. / Lamasine T. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Brown D. / Husler M. 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Halys Q. / Lamasine T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Brown D. / Husler M. 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Halys Q. / Lamasine T. 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

CH CH St Petersburgh 2 Lehecka J. Lehecka J. 6 6 Popko D. Popko D. 4 4 Vincitore: Lehecka J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Popko D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Lehecka J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Popko D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lehecka J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Popko D. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Lehecka J. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Popko D. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lehecka J. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Popko D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Lehecka J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Popko D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Lehecka J. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Popko D. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lehecka J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Popko D. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Lehecka J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Popko D. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lehecka J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Popko D. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lehecka J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [Q] Jiri Leheckavs [2] Dmitry Popko

2. [Q] Mirza Basic vs [WC] Evgenii Tiurnev (non prima ore: 10:30)



CH CH St Petersburgh 2 Basic M. Basic M. 4 2 Tyurnev E. Tyurnev E. 6 6 Vincitore: Tyurnev E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

3. [6] Kacper Zuk vs Jack Sock (non prima ore: 12:00)



CH CH St Petersburgh 2 Zuk K. Zuk K. 6 6 Sock J. Sock J. 3 2 Vincitore: Zuk K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Zuk K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Sock J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Sock J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Sock J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Sock J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Zuk K. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Sock J. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Zuk K. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Sock J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Sock J. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Zuk K. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Sock J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Zuk K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00)

1. [4] Marius Copil vs [7] Christopher Eubanks



CH CH St Petersburgh 2 Copil M. Copil M. 7 7 Eubanks C. Eubanks C. 6 5 Vincitore: Copil M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Eubanks C. 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Copil M. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Eubanks C. 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Copil M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Eubanks C. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Copil M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Eubanks C. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Copil M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Eubanks C. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Copil M. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Eubanks C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Copil M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Copil M. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Eubanks C. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Copil M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Eubanks C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Copil M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Eubanks C. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Copil M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Eubanks C. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Copil M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Eubanks C. 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Copil M. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Eubanks C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [4] Jesper De Jong / Sem Verbeek vs Evgeny Karlovskiy / Nino Serdarusic (non prima ore: 10:30)



CH CH St Petersburgh 2 De Jong J. / Verbeek S. De Jong J. / Verbeek S. 6 7 Karlovskiy E. / Serdarusic N. Karlovskiy E. / Serdarusic N. 2 6 Vincitore: De Jong J. / Verbeek S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-1 Tiebreak 0-0

3. Konstantin Kravchuk / Denis Yevseyev vs Dmitry Popko / Alexey Vatutin