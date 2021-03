Nikoloz Basilashvili: “Bellissimo battere Federer, il mio idolo e uno dei migliori di tutti i tempi”

Nikoloz Basilashvili ricorderà per sempre la giornata di oggi visto il successo ai quarti di finale del torneo ATP di Doha contro Roger Federer, che è ripartito dal Qatar ExxonMobil Open 2021 dopo oltre un anno di inattività. Il tennista georgiano, che ha ottenuto la quinta vittoria della sua carriera contro un Top-10, si è così espresso a caldo al termine dell’incontro con l’elvetico: “E’ stato bellissimo battere Federer, il mio idolo. Giocare contro di lui, che sia in partita o in allenamento, è fantastico perché lo considero uno dei migliori tennisti di tutti i tempi. Vincere significa tanto per me, sono contento di essere in semifinale: ho passato otto mesi terribili, sono molto contento per come sta andando la settimana e per come ho gestito le tre partite che ho disputato“.

L’ex numero 16 ATP sarà il prossimo avversario di Taylor Fritz in semifinale: “Mi hanno detto che ci siamo già affrontati qualche anno fa ma non ricordo chi vinse. E’ un ottimo giocatore e sta passando un buon periodo di forma, sarà una sfida interessante“.