Challenger Biella 3 e San Pietroburgo2: I risultati completi del Secondo Turno. Andreas Seppi ai quarti di finale. Fuori Arnaboldi e Giustino (Video)

Giovedì pomeriggio Andreas Seppi ha staccato il biglietto per i quarti di finale dell’ATP Challenger di Biella. Il 37enne caldarese, testa di serie numero 2 nel torneo piemontese, si è imposto negli ottavi sul francese Tristan Lamasine (ATP 251) in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-1, 7-6(4).

Una vittoria soffertissima per l’altoatesino, soprattutto dopo il grande esordio di ieri contro l’ucraino Sergiy Stakhovsky, battuto in soli 67 minuti con un netto 6-2. 6-4. Anche oggi Seppi è partito da grande favorito, visto che nel ranking procede Lamasine di ben 144 posizioni.

Il tennista d’Oltradige ha sbagliato l’approccio al match, subendo nel quarto game del primo set il break del 3-1. Poco dopo il francese ha strappato nuovamente il turno di battuta a Seppi, portandosi sul 5-1. Dopo neanche mezz’ora di gioco Lamasine ha sfruttato il suo primo set point per il 6-1. Poi Seppi ha cambiato ritmo, dominando la seconda frazione di gioco. L’azzurro ha piazzato subito il break del 2-0 e poco dopo ha tolto nuovamente il turno di battuta a Lamasine per il 5-1. Sul proprio turno di battuta Seppi ha chiuso il set sul 6-1.

Nel terzo, decisivo parziale Seppi ha sprecato subito due palle break per l’1-0. Nel nono gioco l’altoatesino è comunque riuscito a piazzare il break del 5-4. Lamasine però non si è arreso, rispondendo con il rebreak del 5-5 pari. Poi entrambi i tennisti hanno portato a casa i loro turni di battuta. Così è stato il tiebreak a decidere questo match, dove Seppi ha dimostrato tutta la sua esperienza, imponendosi per 7-4.

Nei quarti di finale l’altoatesino se la vedrà domani, venerdì con Peter Gojowczyk. Seppi ed il 31enne tedesco si sono già affrontati tre volte in carriera. In due occasioni, nel 2018 a Geneva e l’anno successivo nel Masters 1000 di Indian Wells, si è imposto Gojowczyk. Sempre nel 2019, a Rotterdam, l’ha spuntato Seppi.

Quarti di Finale

Broady L. (Gbr) – Rodionov J. (Aut)

Gojowczyk P. (Ger) – Seppi A. (Ita)

Haase R. (Ned) – Schnur B. (Can)

Challenger Biella 3 – 2° Turno – Indoor hard

CH CH Biella 3 Schnur B. Schnur B. 6 6 Giustino L. Giustino L. 4 2 Vincitore: Schnur B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Schnur B. 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 40-30 5-2 → 6-2 Giustino L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Schnur B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Giustino L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Schnur B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Schnur B. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Giustino L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Schnur B. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Schnur B. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Giustino L. 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Schnur B. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Giustino L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Schnur B. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Giustino L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Schnur B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Giustino L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. Brayden Schnurvs Lorenzo Giustino

2. [Q] Andrea Arnaboldi vs Illya Marchenko (non prima ore: 13:00)



CH CH Biella 3 Arnaboldi A. Arnaboldi A. 2 5 Marchenko I. Marchenko I. 6 7 Vincitore: Marchenko I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Marchenko I. 15-0 30-0 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Arnaboldi A. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Marchenko I. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Arnaboldi A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Marchenko I. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Arnaboldi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Marchenko I. 15-0 15-15 15-30 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Arnaboldi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Marchenko I. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Arnaboldi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Marchenko I. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Arnaboldi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Marchenko I. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Arnaboldi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Marchenko I. 15-0 40-15 1-4 → 1-5 Arnaboldi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Marchenko I. 40-0 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Arnaboldi A. 0-30 15-30 15-40 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Marchenko I. 15-0 30-0 15-0 15-15 15-0 0-1 → 0-2 Arnaboldi A. 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Tristan Lamasine vs [2] Andreas Seppi



CH CH Biella 3 Lamasine T. Lamasine T. 6 1 6 Seppi A. Seppi A. 1 6 7 Vincitore: Seppi A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Lamasine T. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Lamasine T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lamasine T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lamasine T. 15-0 15-15 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lamasine T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lamasine T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Lamasine T. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Lamasine T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Lamasine T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Lamasine T. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Lamasine T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Lamasine T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lamasine T. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. [Q] Jonas Forejtek vs [Q] Akira Santillan



CH CH Biella 3 Forejtek J. Forejtek J. 7 6 Santillan A. Santillan A. 6 3 Vincitore: Forejtek J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Santillan A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Forejtek J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Santillan A. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Forejtek J. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Santillan A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Forejtek J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Santillan A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Forejtek J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Santillan A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Santillan A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Forejtek J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Santillan A. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Forejtek J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Santillan A. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Forejtek J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Santillan A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Forejtek J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Santillan A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Forejtek J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Santillan A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Forejtek J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

CH CH Biella 3 Masur D. / Rodionov J. Masur D. / Rodionov J. 2 2 Walkow S. / Zielinski J. Walkow S. / Zielinski J. 6 6 Vincitore: Walkow S. / Zielinski J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Masur D. / Rodionov J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Masur D. / Rodionov J. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Walkow S. / Zielinski J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Masur D. / Rodionov J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Masur D. / Rodionov J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Walkow S. / Zielinski J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Masur D. / Rodionov J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Masur D. / Rodionov J. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Masur D. / Rodionov J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Walkow S. / Zielinski J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Masur D. / Rodionov J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. Daniel Masur/ Jurij Rodionovvs Szymon Walkow/ Jan Zielinski

2. [1] Denys Molchanov / Sergiy Stakhovsky vs Peter Gojowczyk / Tobias Kamke



CH CH Biella 3 Molchanov D. / Stakhovsky S. • Molchanov D. / Stakhovsky S. 0 6 1 Gojowczyk P. / Kamke T. Gojowczyk P. / Kamke T. 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Molchanov D. / Stakhovsky S. 1-0 Gojowczyk P. / Kamke T. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Gojowczyk P. / Kamke T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Gojowczyk P. / Kamke T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Molchanov D. / Stakhovsky S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Gojowczyk P. / Kamke T. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Gojowczyk P. / Kamke T. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. Dustin Brown / Marc-Andrea Huesler vs [2] N.Sriram Balaji / Luca Margaroli



CH CH Biella 3 Brown D. / Husler M. Brown D. / Husler M. 6 7 Balaji S. / Margaroli L. Balaji S. / Margaroli L. 3 6 Vincitore: Brown D. / Husler M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Brown D. / Husler M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Brown D. / Husler M. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Balaji S. / Margaroli L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Brown D. / Husler M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Brown D. / Husler M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Brown D. / Husler M. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Brown D. / Husler M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Brown D. / Husler M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Brown D. / Husler M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Brown D. / Husler M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Balaji S. / Margaroli L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Brown D. / Husler M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

CH CH St Petersburgh 2 Zuk K. Zuk K. 1 6 6 Bergs Z. Bergs Z. 6 4 3 Vincitore: Zuk K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 0-5 → 1-5 Tiebreak 0-4 → 0-5 Tiebreak 0-3 → 0-4 Tiebreak 0-0

1. [6] Kacper Zukvs [SE] Zizou Bergs

2. [WC] Evgenii Tiurnev vs Altug Celikbilek (non prima ore: 10:30)



CH CH St Petersburgh 2 Tyurnev E. Tyurnev E. 6 2 6 Celikbilek A. Celikbilek A. 3 6 3 Vincitore: Tyurnev E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

3. Pavel Kotov vs Jack Sock (non prima ore: 12:00)



CH CH St Petersburgh 2 Kotov P. Kotov P. 4 3 Sock J. Sock J. 6 6 Vincitore: Sock J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Kotov P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Sock J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kotov P. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Sock J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Kotov P. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sock J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kotov P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sock J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kotov P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sock J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kotov P. 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Sock J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kotov P. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Sock J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Kotov P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Sock J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Kotov P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sock J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kotov P. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Vit Kopriva / Michael Vrbensky vs [4] Jesper De Jong / Sem Verbeek



CH CH St Petersburgh 2 Kopriva V. / Vrbensky M. Kopriva V. / Vrbensky M. 0 3 De Jong J. / Verbeek S. De Jong J. / Verbeek S. 6 6 Vincitore: De Jong J. / Verbeek S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Kopriva V. / Vrbensky M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Kopriva V. / Vrbensky M. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kopriva V. / Vrbensky M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Kopriva V. / Vrbensky M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 De Jong J. / Verbeek S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Kopriva V. / Vrbensky M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-5 → 0-6 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Kopriva V. / Vrbensky M. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Kopriva V. / Vrbensky M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 40-30 40-40 0-1 → 0-2 De Jong J. / Verbeek S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. Evgeny Karlovskiy / Nino Serdarusic vs [2] Nathan Pasha / Max Schnur



CH CH St Petersburgh 2 Karlovskiy E. / Serdarusic N. Karlovskiy E. / Serdarusic N. 6 6 10 Pasha N. / Schnur M. Pasha N. / Schnur M. 7 3 4 Vincitore: Karlovskiy E. / Serdarusic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 1-3 → 2-3 Tiebreak 0-0

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00)

1. [Q] Mirza Basic vs Roberto Ortega-Olmedo



CH CH St Petersburgh 2 Basic M. Basic M. 6 7 Ortega-Olmedo R. Ortega-Olmedo R. 1 6 Vincitore: Basic M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 0-0

2. Dmitry Popko / Alexey Vatutin vs Arjun Kadhe / Skander Mansouri (non prima ore: 10:30)



CH CH St Petersburgh 2 Popko D. / Vatutin A. Popko D. / Vatutin A. 6 1 10 Kadhe A. / Mansouri S. Kadhe A. / Mansouri S. 4 6 8 Vincitore: Popko D. / Vatutin A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 Kadhe A. / Mansouri S. 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kadhe A. / Mansouri S. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Popko D. / Vatutin A. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Kadhe A. / Mansouri S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Popko D. / Vatutin A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 Kadhe A. / Mansouri S. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Popko D. / Vatutin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Kadhe A. / Mansouri S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Popko D. / Vatutin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Kadhe A. / Mansouri S. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Popko D. / Vatutin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Kadhe A. / Mansouri S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Popko D. / Vatutin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Kadhe A. / Mansouri S. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Popko D. / Vatutin A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Kadhe A. / Mansouri S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Popko D. / Vatutin A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Kadhe A. / Mansouri S. 0-15 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1

3. [Alt] Igor Sijsling / Glenn Smits vs Konstantin Kravchuk / Denis Yevseyev